‘The Last of Us: Part II’ ya está acabado y su director cuenta que ha vuelto a llorar con su final

The Last of Us: Part II ya está acabado y listo para debutar. El título ha llegado a su etapa Gold de desarrollo, lo que quiere decir que está listo para su venta, o sea, la elaboración de sus copias físicas y para estar disponible en la PlayStation Store.

Y sólo en ella porque, recuerda, el videojuego se lanza en exclusiva para PlayStation 4. Todos los detalles los acaba de confirmar Naughty Dog. De modo que The Last of Us: Part II se estrenará el 19 de junio.

"¡Dios mío, la banda sonora es tan asombrosa!"

Neil Druckmann, director del proyecto, lo ha explicado en las cuentas oficiales de Naughty Dog en YouTube e Instagram. "Incluso a nosotros que ya lo hemos jugado, no puedo ni contar la de veces, aún nos emociona. Acabo de terminar otra partida y estaba llorando al final de ella", cuenta Druckmann.

Reconoce que están contentos y que en condiciones normales estarían en la oficina celebrándolo con algunas copas. Pero no puede ser: la pandemia del coronavirus lo ha cambiado todo.

Druckmann promete que los gamers disfrutarán y mucho del nuevo videojuego: "Tendrás que tenerlo en tus manos para saber hasta qué grado y ver el cuidado que se ha puesto en cada detalle. Desde el diseño de nivel, las mecánicas, la manera en la que se ve gráficamente, los ambientes, la dirección de arte, personajes, historia, el diseño de audio, la banda sonora... ¡Dios mío, la banda sonora es tan asombrosa!".

Gran parte de la historia de The Last of Us: Part II se filtro hace semanas. Se empezó acusando a un ex trabajador de Naughty Dog, pero se acabó encontrando a hackers ajenos al proyecto como autores de los spoilers. Y puesto que lo filtrado sí se corresponde con la verdad del juego, los responsables del estudio vienen pidiendo que la comunidad no se de más eco aún a las revelaciones.