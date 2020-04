'Streets of Rage 4', la nueva entrega del clásico de Sega de los 90, llega a consolas y PC

Streets of Rage 4 ha llegado este jueves para que los jugadores sigan machando botones con esta famosa saga de beat'em up. Los distribuidores y codesarrolladores Dotemu, Lizardcube y Guard Crush Games están detrás de esta cuarta entrega que ya está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

La saga que nació en 1991 vuelve a las consolas a un precio de 24,99 euros, pero con un descuento del 10% disponible en PS4, Switch y Steam si se compra antes del próximo martes.

Streets of Rage 4 vuelve a poner al jugador a pelear en las calles como lo hacía en los años 90 y llega 26 años después de su anterior entrega, que se lanzó en 1994 para Sega Mega Drive. Aun así, esta exitosa saga ha continuado presente en consolas más recientes como PS3, Xbox 360 o Wii gracias a los recopilatorios de juegos de Sega y las versiones digitales.

Además, esta cuarta entrega traerá novedades como una nueva historia ambientada diez años después del anterior juego; personajes nuevos como Cherry y Floyd que se unen a los veteranos Axel, Blaze y Adam; un nuevo estilo artístico que evoca nostalgia; una mayor posibilidad de movimientos y combos en los combates; o un modo online y offline para combatir con amigos mano a mano y también contra ellos.