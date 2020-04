Bate un récord tocando la canción más difícil de 'Guitar Hero' mientras contestaba comentarios en Twitch

William Fox ha batido un récord mundial, casi sin comerlo ni beberlo, pues por su esfuerzo parece que no le costó nada. Y es que este joven londinense completó la canción más difícil de la saga Guitar Hero sin fallar ni una sola nota, a una velocidad superior a la original y mientras contestaba a sus seguidores en Twitch.

El tema es Throught the fire and flames, de Dragonforce, y está incluido en el juego Guitar Hero III. Es una canción muy larga y rápida con 3.722 notas en total en el modo difícil. No en vano es considerada la más difícil de la franquicia, pues PS2 y Wii te deseaban "Buena suerte" cuando la seleccionabas y en Xbox 360 te daban el trofeo "Inhumano" si la superabas".

Pero, aunque este juego salió en 2007, hay gente que todavía no se ha olvidado de este gran desafío, como este chico, conocido en la red como GHAddict (adicto a Guitar Hero). Este youtuber, que también sabe tocar la guitarra real, consiguió superar al 100% la canción a un 165% de su velocidad y consiguió un total de 970.000 puntos.

"Bueno, eso ha sido un récord mundial", aseguró completamente tranquilo al terminar. Y lo cierto es que nunca nadie la había completado al 100% a esa velocidad. Pero su logro tiene aún más mérito, pues estaba retransmitiendo su partida en Twitch y, mientras tocaba, iba contestando algunos comentarios.

"Me voy a mear, ahora vuelvo", dijo después y se marchó al baño. Encima, mientras sufría la tensión de una canción tan difícil, William Fox estaba aguantándose las ganas de hacer pis, lo cual quizá le añada un plus de dificultad a la canción y un valor añadido al récord.