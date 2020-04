Ya se puede descargar 'Legends of Runeterra', el juego de cartas del universo de 'League of Legends'

Ya está aquí lo último de League of Legends. El videojuego de cartas de la saga ya está disponible para iOS, Android y PC. Legends of Runeterra, así se llama, ha llegado un poco antes de lo previsto.

El estreno estaba programado para el 30 de abril, pero Riot Games ya lo ha colocado en los 'estantes' de las tiendas de apps de iOS y Android. Se trata de un free-to-play; vamos, que es gratis.

Legends of Runeterra es un videojuego de estrategia y cartas protagonizado por los campeones más populares del universo de League of Legends, pero añadiendo algunos efectos, cartas y personalidades que hacen aún más completa la historia de la región de Runaterra.

Es el segundo juego de Riot en llegar a los móviles, después de la versión especial del Teamfight Tactics, TFT Mobile, que llegó hace unas semanas. No queda aquí la cosa, porque a Legends of Runeterra seguirá en el futuro Wild Rift, la versión de League of Legends para móviles.