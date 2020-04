'Pope Simulator', el videojuego que te pondrá en los zapatos del Papa

Los videojuegos nos sirven para vivir otras vidas; para ser otros. Quién no ha querido alguna vez sentirse rey, faraón, almirante o, creyente o no, quién no ha querido alguna vez ser Papa. Ahora un juego nos propone eso: vernos en la piel del primer representante de la Iglesia católica.

El estudio Majda, con el apoyo de Ultimate Games, está ultimando el lanzamiento del videojuego Pope Simulator. Como dice su nombre en inglés, se trata de un simulador y lo que simula es la vida del jefe de Estado del Vaticano.

Cuenta PCGamer que Pope Simulator nos pone en la piel del Papa. En el videojuego, todo se inicia en el cónclave donde los obispos nos eligen para ser el nuevo primer cabeza de la Iglesia.

Desde ese momento, cual Papa Francisco, nos vemos obligados a lidiar con todo el protocolo, con las estructuras de poder del Vaticano y con quienes no nos han apoyado. Eso puertas adentro, porque también tocará participar del mundo: tomar decisiones y cuidar las relaciones con otros estados y otros líderes religiosos.

Pope Simulator es un juego de estrategia. Debemos aumentar el número de fieles de nuestra Iglesia, pero cuidado, porque si lo vamos logrando, iremos perdiendo capacidades. Ya se sabe, el poder desgasta.

El videojuego llegará a Steam, pero aún no tiene fecha de lanzamiento.