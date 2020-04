'Valorant', el nuevo 'shooter' táctico 'online' de los creadores de 'League of Legends'

Después de que Riot Games anunciara el pasado mes de octubre la llegada del famoso League of Legends a móviles, además de otros proyectos que estaban por llegar, muchos son los fans que esperaban impacientemente estos nuevos lanzamientos. El juego al que llamaron temporalmente Project A ya tiene nombre oficial, Valorant, un título online gratuito que en su primer día de pruebas ya acumuló más de 1,5 millones de visualizaciones en Twitch.

Valorant es un shooter táctico para PC que lleva desarrollándose ya seis años. En él, los jugadores se enfrentan en tiroteos de 5 contra 5 y las partidas son de 24 rondas en las que los equipos se dividen en atacantes y defensores. Pero, tal y como declara a 20minutos.es Trevor Romleski, diseñador senior del juego, "se propusieron que Valorant abordase algunos de los problemas comunes del género de disparos".

Quisieron incluir habilidades a la mecánica de manera que encajaran en un juego de este tipo y no estorbaran. "Al añadir a los personajes poderes sobrenaturales que complementan el uso de las armas creemos que estamos ampliando la experiencia tradicional de los shooters tácticos y aportando algo nuevo al género", explica Anna Donlon, productora ejecutiva de Valorant.

Los Agentes

"El dominio de las armas importa... pero la creatividad es el arma más poderosa". Los Agentes son los que van un paso más allá en este título, pues sus habilidades singulares, unidas a los elementos propios de un juego de disparos, son las que hacen que el campo de batalla se llene de combates sorprendentes.

La beta que ya se ha lanzado cuenta con 10 Agentes, todos ellos provenientes de diversas culturas y ubicaciones del mundo real ya que Valorant está ambientado en la Tierra en un futuro próximo.

Breach, Brimstone, Cypher, Jett, Omen, Phoenix, Raze, Sage, Sova y Viper son los 10 personajes disponibles, cada uno con habilidades diferentes que van desde lanzar fuego hasta crear barreras mágicas de daño, defensivas o que causan estados perjudiciales. Todo ello ofrece un sinfín de oportunidades tácticas para poder combatir estratégicamente en el campo de batalla.

La fecha de lanzamiento

La beta del juego ya está disponible, pero es una prueba cerrada y solo se puede acceder mediante invitación, algunas de las cuales las están repartiendo diferentes youtubers en Twitch. Sin embargo, el juego llegará muy pronto, pues su lanzamiento está previsto para verano de 2020.

Anna Donlon Productora ejecutiva de 'Valorant'

Aunque la crisis del coronavirus ha afectado al desarrollo, el equipo de Valorant va a trabajar al máximo para cumplir las fechas. "Dependemos de muchos equipos y socios para ayudarnos a estrenar el juego, por lo que es obvio que los limitados viajes y los retrasos en los envíos amenazan nuestros planes, pero hemos de asumir este hecho y trabajar con él", cuenta Anna Donlon. "Son tiempos muy inciertos y cada semana descubrimos nuevos retos que superar, pero todo el equipo está entusiasmado con el lanzamiento de Valorant y vamos a hacer todo lo posible".

Su vinculación al universo de 'League of Legends'

Los Agentes de 'Valorant' en el campo de batalla. RIOT GAMES

El buque insignia de Riot Games es League of Legends, un título multijugador online de arena de batalla (MOBA) y uno de los eSports más conocidos y populares del mundo. El juego ya tiene una década de historia y un gran aluvión de fans detrás. Es por ello que muchos se han preguntados si los títulos de la desarrolladora que están por llegar van a tener vinculación con el mundo de Runaterra donde se sitúa LoL.

Este nuevo shooter táctico no es una excepción, pues además su nombre recuerda a la región Valoran del otro título, lo que ha llevado a los jugadores a teorizar. Pero Joe Ziegler, director del juego, desmiente que tengan algo que ver: "El mundo de Valorant está totalmente separado de League of Legends".

Aun así, parece que la idea inicial sí era intentar localizar la historia en el mismo universo: "Durante mucho tiempo, jugamos con la idea de que Valorant se incorporara al mundo de Runaterra utilizando lugares y personajes familiares, pero nos resultó difícil conciliar algunos de sus aspectos con las claves que hacían de Runaterra un mundo tan sorprendente e icónico".

"Nuestro juego tiene armas pesadas y físicas que disparan como las de la vida real y las habilidades sobrenaturales no están diseñadas para dominar el campo de batalla por encima estas armas. En otras palabras, las armas son la estrella del espectáculo y, en Runaterra, lo es la magia", explica el director de Valorant. "No queríamos cometer una injusticia con los fans del mundo de League of Legends al intentar forzarlo a adaptarse a nuestras necesidades".