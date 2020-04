Stadia Pro, el servicio de videojuegos de Google, gratis durante dos meses por la crisis del coronavirus

En estos tiempos difíciles donde todo el mundo está en cuarentena por el coronavirus, el entretenimiento es una gran forma de sobrellevar el encierro. Y eso Google lo sabe. Por ello, desde este miércoles 8 de abril, cualquier usuario que se registre en su plataforma de videojuegos Stadia recibirá dos meses gratis de Stadia Pro.

El paquete base de Stadia ofrece tan solo la tienda de videojuegos y solo permite jugar en resolución 1080p, pero esta suscripción, que cuesta normalmente 9,99 euros al mes, tiene más añadidos. La opción de jugar en 4K, descuentos exclusivos para la compra de títulos y la posibilidad de jugar a los siguientes nueve juegos: Destiny 2: The Collection, GRID, Gylt, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks (en pilas) y Thumper.

Además, tal y como indican en su web, los jugadores que ya estuvieran suscritos a Stadia Pro no tendrán que pagar los siguientes dos meses.

Esta plataforma, que llegó a España el pasado mes de noviembre, ofrece la posibilidad de jugar en cualquier lugar, siempre y cuando se tenga internet, un control (un teclado y un ratón o el mando Stadia que vale 69 euros) y un dispositivo de Google apropiado (un ChromeCast Ultra, un navegador Chrome en cualquier ordenador o un móvil Android de los más de 20 compatibles).

Además de los títulos que incluye Stadia Pro, el servicio tiene un catálogo de juegos para comprar entre los que se incluyen algunos como NBA 2K20, Borderlands 3, Dragon Ball Xenoverse 2, Red Dead Redemption 2, Final Fantasy XV, Just Dance, Assassin's Creed Odyssey o Mortal Kombat 11.