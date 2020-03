La banda de Luffy vuelve a las consolas con su nuevo videojuego, 'One Piece: Pirate Warriors 4'

La banda de Luffy regresa a los videojuegos con más acción que nunca. One Piece: Pirate Warriors 4 se ha lanzado este viernes para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC y el juego llega hasta el último arco de la serie, por lo que los más fans de la obra creada por Eiichiro Oda podrán vivir en sus carnes las aventuras y las peleas de esta famosa tripulación pirata.

Ya han pasado casi 23 años desde que el manga comenzara a publicarse en Japón, y casi 21 desde que se convirtiera en un anime. A España, esta serie llegó de la mano de Telecinco en 2001 y ha terminado pasado por canales por cable y por Boing. Pero, a pesar de su emisión intermitente, ha generado una gran comunidad de fans que la considera la merecida sucesora de Dragon Ball (no en vano, el dibujante de One Piece fue discípulo de Akira Toriyama).

925 episodios de anime, que continúa retransmitiéndose ininterrumpidamente en Japón, y 975 capítulos de manga, que aún sigue publicándose, hacen de esta longeva obra todo un éxito, pues no es por nada el manga más vendido de la historia.

Más de 20 años después, el protagonista, Luffy, continúa viviendo aventuras para convertirse en el Rey de los Piratas y, para ello, ha buscado a una variopinta y poderosa banda. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky y Brook ya se unieron a él, y parece que nuevos miembros están por llegar. Pero el camino no ha sido fácil y no lo va a seguir siendo, y ahora se encuentran en la incomunicada isla de Wano (ambientada en el Japón feudal) tratando de vencer a Kaido, uno de los Cuatro Emperadores del Nuevo Mundo y considerado como el hombre más fuerte del mundo.

'One Piece: Pirate Warriors 4' y su versión de la historia

One Piece: Pirate Warriors 4 pasará por la saga de Whole Cake hasta el arco de Wano, retomando la historia desde donde la dejó la anterior entrega en la isla de Dressrosa. Los jugadores podrán pelear en la última región visitada en el manga, Wano, pero vivirán una historia diferente, pues la saga aún no ha terminado y el título de Koei Tecmo no destripará la trama más de la cuenta.

Aun así, los fans de la obra encontrarán en este juego la esencia de la serie y el mismo estilo que en las otras tres entregas anteriores. One Piece: Pirate Warriors 4 es un musou, es decir, un título de acción masiva donde el jugador se enfrentará a hordas de enemigos. Batallas de uno contra todos en las que habrá que encadenar movimientos y golpes para poder acabar con todos.

No es necesario haber probado las anteriores tres entregas para jugar a esta, y los seguidores de la obra disfrutarán mucho con One Piece: Pirate Warriors 4. Aun así, no encontrarán en él un juego de peleas uno contra uno como One Piece: Burning Blood, o una aventura donde explorar el mapa como One Piede: World Seeker. Es un estilo totalmente diferente donde habrá que moverse por zonas limitadas para encontrarse con diferentes enemigos y machacar los botones para eliminarlos a todos.

Y los jugadores no solo se limitarán a manejar a los nueve protagonistas, sino que habrá más de 40 personajes jugables. Aliados como Law, Carrot o Bartolomeo; familiares de los miembros de la banda como Sabo, Ace o todos los hermanos de Sanji; enemigos como Crocodile o Katakuri; Supernovas como Capone Bege o Basil Hawkins; Marines como Smoker o Akainu; Shichibukais como Boa Hancock o Doflamingo; o los Cuatro Emperadores del Nuevo Mundo, Barbanegra, Shanks, Big Mom y Kaido.

En One Piece: Pirate Warriors 4 se han incluido elementos que no pudieron estar en los anteriores títulos. Los edificios se derrumbarán durante los combates, ayudando a crear la experiencia de estar en un campo de batalla real de la serie. Sin duda, los fans de la obra de Eiichiro Oda encontrarán en este juego la entrega más completa de la saga.