'Untitled Goose Game' gana el premio al Juego del Año de GDC Awards 2020

El mejor juego del año no es una superproducción; no es un título de grandes efectos visuales; en el mejor juego del año no hay que disparar; no matas a nadie; no saltas ni brincas; no viajas a otro planeta ni a otro momento en el tiempo. No, en el mejor juego del año el protagonista es un ganso que va molestando todo lo que puede.

Untitled Goose Gameha ganado el premio al Juego del Año de la Game Developers Conference 2020 (el evento real se pospuso por la crisis del coronavirus, pero los organizadores han sacado adelante una edición en formato virtual). Y ello pese a que los favoritos eran Death Stranding y Control, si atendemos al número de nominaciones.

El juego del ganso que siembra el caos recibió el favor de los desarrolladores que participaron en las votaciones y otorgaron el galardón a los de House House. Untitled Goose Game ya ganó en febrero el premio al Juego del Año de los DICE Awards 2020.

También en esa cita estaban dominados Control y Death Stranding, además de Disco Elysium. Pero el jurado de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas prefirió el juego del ganso puñetero de la desarrolladora indie.

En los Game Developers Conference 2020, Death Stranding no ha ganado ni un sólo galardón, pese a que estaba nominado en 7 categorías. En cambio, Control se ha llevado 3 premios de las 5 categorías en las que estaba nominado.

Las listas de los GDC Awards 2020

Juego del año

Ganador: Untitled Goose Game

Death Stranding

Control

Sekiro: Shadows Die Twice

Outer Wilds

Mejor juego móvil

Ganador: What the Golf?

Sayonara Wild Hearts

Grindstone

Sky: Children of the Light

Call of Duty: Mobile

Mejor debut

Ganador: ZA/UM (Disco Elysium)

Mobius Digital (Outer Wilds)

William Chyr Studios (Manifold Garden)

Foam Sword Games (Knights and Bikes)

Chance Agency (Neo Cab)

Mejor narrativa

Ganador: Disco Elysium

Control

Death Stranding

The Outer Worlds

Outer Wilds

Premio a la innovación