Más de 20 juegos 'indie' llegarán a Nintendo Switch en 2020

La Nintendo Switch ya está preparada para recibir gran cantidad de videojuegos indie. Así lo ha mostrado Nintendo en su presentación Indie World de este martes en el que han enseñado imágenes de una decena de nuevos títulos que llegarán a su consola híbrida durante este año.

En total, Nintendo incluirá 22 juegos indie en Nintendo Switch. Desde juegos de plataformas como Blue Fire a títulos de rol y acción como Baldo, pasando por entregas centradas en los puzles y las aventuras como I Am Dead.

También hay secuelas como PixelJunk Eden 2 o Exit the Gungeon, que sigue la historia donde la dejó Enter the Gungeon. The Last Campfire, de la desarrolladora Hello Games (creadores de No Man's Sky ) o Summer in Mara, de la compañía española Chibig, son otros de los famosos títulos que han anunciado para este año.