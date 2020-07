¿Has probado la realidad virtual? Estas son las opciones que tienes al alcance de tu mano para descubrirla

ZERO LATENCY

La industria del videojuego continúa cambiando cada día para ofrecer experiencias mejores y más realistas. Pero no solo se han enfocado en la mejora del apartado gráfico, sino también en la forma en la que los usuarios viven el juego.

La realidad virtual, la realidad aumentada o la realidad mixta han llegado para quedarse. Aunque están algo lejos de cómo se representa en algunas películas de ciencia ficción, lo cierto es que han evolucionado mucho y estas tecnologías inmersivas ofrecen todo un abanico de posibilidades al alcance de la mano. Así lo demuestra Zero Latency, un centro de realidad virtual con sede en Madrid, Barcelona, Terrassa y Zaragoza.

El coronavirus los ha mantenido cerrados durante meses, pero sus locales han vuelto a abrir las puertas con la máxima seguridad. La realidad virtual de Zero Latency ya se puede disfrutar en Zaragoza desde mediados de junio y, en el resto de ciudades, desde el 2 de julio. Además de los estrictos protocolos de higiene que ha adoptado la organización, la tecnología que hacía posible el correcto movimiento de los jugadores es la misma que ahora ayuda a mantener la distancia de seguridad, por lo que no hay ninguna excusa para volver a disfrutar de la experiencia.

¿Alguna vez has pensado cómo sería vivir desde dentro uno de tus videojuegos favoritos? Combatir en un battle royale de verdad contra otros jugadores, intentar sobrevivir a una epidemia zombi o escapar de una invasión alienígena... Estas y otras experiencias se pueden vivir en Zero Latency.

La tecnología

Con unos auriculares, unas gafas de realidad virtual, un arma y un potente ordenador en una mochila, los usuarios pueden meterse en un videojuego y utilizar su cuerpo como único mando para controlar el personaje. La zona de juego de 200 metros cuadrados diáfanos permite a los jugadores moverse libremente, sin obstáculos ni cables que lo limiten y lo saquen del juego.

La mente te hará creer que de verdad estás dentro, pues Zero Latency ha colaborado con HP y Microsoft para crear una experiencia mejor y más real. "La novedad más destacada a nivel de hardware es la incorporación del nuevo headset de HP, el Reverb", explica Alberto Marcos, Business Development Manager de Zero Latency en Europa. "Supone un cambio radical en la tecnología de tracking, que pasa a estar integrada en las gafas, evitando tener que colocar cámaras en la sala, lo que facilita aún más el libre movimiento".

Partidas más fluidas e intuitivas, una mayor interacción entre los jugadores y un incremento de los gráficos hace que la inmersión sea completa y que todo parezca más real. Además, también ofrecen una resolución 4K en cada ojo, "lo que les permite desarrollar juegos mucho más avanzados que engañan todavía más al cerebro", indica.

La seguridad del jugador durante la partida es lo más importante para Zero Latency, por lo que los equipos están preparados para detectar los límites del escenario para avisar al usuario y evitar golpes. Del mismo modo, una alerta se ve y oye cuando dos participantes se juntan demasiado y tienen peligro de chocarse, por lo que esta tecnología que ayuda a los jugadores ahora se ha convertido en la herramienta perfecta para mantener la distancia de seguridad tras el coronavirus.

Las posibilidades

Hasta ocho personas a la vez pueden jugar en Zero Latency, ya sea compitiendo o colaborando, algo que no es posible en tecnologías de realidad virtual más modestas o gafas para jugar desde casa. "También desarrollamos nuestros propios juegos, que ya están pensados para sacar todo el partido a nuestro equipo y a las instalaciones", apunta Alberto Marcos.

"Además, como indica el nombre de la compañía, la latencia es cero. Esto quiere decir que lo que sucede en la realidad (el movimiento de un brazo, de una pierna, un disparo) ocurre en tiempo real en el juego, sin retardos, evitando la conocida sensación de mareo que sí provocan otros sistemas de realidad virtual".

Sin duda, Zero Latency es un centro que demuestra que la realidad virtual no solo son unas gafas para mejorar los videojuegos en casa, sino que es una tecnología sorprendente que engaña al cerebro y puede dejar con la boca abierta a cualquier jugador. Un plan de ocio diferente, comparable a una actividad inmersiva como un escape room pero con el plus de viajar a un mundo virtual donde las posibilidades superan a la realidad.

Los juegos

Uno de los puntos fuertes son sus propios juegos, títulos muy diversos desarrollados exclusivamente para su tecnología. Sol Raiders es un shooter donde los jugadores han de competir contra sus rivales por equipos para conquistar los Soles, unas importantes fuentes de poder en forma de esferas.

Outbreak Origins pone al jugador en mitad de un apocalipsis zombi. Tiene varios niveles en los que intentar sobrevivir acabando con estos muertos vivientes, que parecen muy realistas ya que se basan en la captura de movimiento de personas reales.

Tu estación espacial ha sido invadida por todo tipo de criaturas robóticas y, junto a tu equipo, tendrás que eliminar a los enemigos e investigar lo sucedido. Así es Singularity, un título inmersivo en el espacio que ofrece al jugador la sensación de estar como en otro mundo.

Engineerium da una vuelta a los juegos de realidad virtual, y lo hace literalmente, pues el mundo se pone del revés, hacia arriba, hacia abajo e incluso de lado. Es un viaje atrás en el tiempo que pone al usuario en unos niveles flotantes donde la gravedad es diferente, un reto mental y físico que deja atrás las armas y va mucho más allá de los clásicos juegos de realidad virtual.

Otros lugares donde probar la realidad virtual

Zero Latency es una experiencia sorprendente que hace que tu cerebro crea de verdad que estás dentro del juego, un centro de realidad virtual donde cualquiera puede probar la tecnología más puntera de este tipo de juego. Sin embargo, no es el único lugar donde los jugadores pueden disfrutar de este avance.

En lo primero que uno piensa al hablar de realidad virtual es en las gafas, como las VR de PS4 (unos 200 euros), las Oculus Rift o las HTC Vive (más de 700). Sin duda, son las más famosas del mercado, aunque también existen otras diferentes de Google o de Samsung para móviles que se centran en un tipo de experiencia diferente.

Las de la consola de Sony están pensadas para sus juegos y son una opción más asequible aunque con una tecnología modesta. Por otra parte, los diferentes modelos de Oculus Rift y HTC Vive, aunque son más caros, requieren de menos cables y aparatos y ofrecen una experiencia más realista y limpia con gran variedad de juegos y aplicaciones.

Muchas de estas gafas suelen estar disponibles para probar en centros comerciales o tiendas de tecnología como Fnac o Media Markt, o en ferias como el Gamelab de Barcelona, el Salón del Manga de Barcelona, la Madrid Games Week, las Japan Weekend de las diferentes comunidades u otros eventos regionales que incluyen videojuegos y tecnología. Este es un paso previo perfecto que puede hacer que te decidas por un producto u otro si quieres comprar para tenerlo en casa.

La Fundación Telefónica o el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, también disponen regularmente de diferentes experiencias, proyecciones y talleres relacionados que pueden descubrir un modo nuevo de jugar y ofrecen también aplicaciones de ámbito educativo o cultural como recreaciones históricas o tours virtuales por monumentos y ciudades.

Otras opciones son otros múltiples locales de realidad virtual existentes por toda España como CIVR (Madrid), Virtual Recall (Madrid, Ibiza, Donostia, Barcelona y Valladolid), Virtua Barcelona, Red Helmet Experience (Barcelona) o VZone (Valencia), entre otras.