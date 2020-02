El 71% de los jugadores de 'League of Legends' no celebran San Valentín... No tienen pareja

Si hablamos de eSports es difícil no referirse a League of Legends. Es el deporte electrónico con más jugadores en todo el mundo: son más de 8 millones de jugadores activos. Entre partida y partida, ¿tendrán tiempo de celebrar San Valentín?

Más bien no. Y no porque no tenían tiempo, sino porque no tienen pareja. Al menos la mayoría. Una encuesta ha preguntado al respecto y resulta que el 71% de los hombres que juegan League of Legends no celebran San Valentín... porque están solteros o sin pareja.

El 75% de los jugadores de 'League of Legends' tienen menos de 25 años

Se trata de una encuesta que se ha hecho en la comunidad de Reddit de League of Legends. Han sido 3.784 personas las encuestadas; un 87% hombres, un 12% mujeres y un 1% de género no binario. El resultado final ofrece grandes diferencias entre hombres y mujeres.

Entre ellos, el 71% están solteros. De los que no lo están, y hasta tal vez celebren San Valentín, sólo el 22% juegan con su pareja a LoL. En cambio, la cifra de solteras cae hasta el 48% y además, de las mujeres que sí tienen pareja, el 68% juegan con esa persona.

El 87% de los jugadores de 'LoL' son hombres y un 12% mujeres. REDDIT

Pero claro, conviene aclarar que los gamers de League of Legends son bastante jóvenes. El 75% de los jugadores tienen menos de 25 años. Es más, mientras sólo un 1% tiene más de 36 años, el 37% tienen entre 21 y 24 años, y el 27% de 18 a 20.

La encuesta de Reddit también muestra que el 10% de los jugadores de LoL llevan 10 años disfrutando de este videojuego, por un 4% entre las mujeres.

Y finalmente, el nivel toxicidad. Un 98% de los hombres dice haber sido objeto de insultos o burlas durante una partida. Sin embargo, ellas han tenido que soportar algo peor en mucha mayor proporción: un 79% dicen haber sufrido acoso tras una partida y un 32% han tenido que aguantar proposiciones sexuales.