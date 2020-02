El servicio de videojuegos de Nvidia, más potente y más barato que Stadia

En octubre del pasado año llegó la beta de GeForce NOW, la plataforma de juegos en streaming de Nvidia. Ya estaba disponible para PC, y en ese momento se hacía realidad para móviles y tabletas con Android.

La aplicación, en fase beta, permite acceder a un enorme catálogo de juegos. El servicio se conecta por streaming con plataformas de juegos como Epic Games o Steam, para que el usuario pueda jugar con los títulos de sus propias bibliotecas.

En ese momento ya había más de 500 juegos, incluyendo títulos como Fortnite, Fallout 96 o World of Tanks. Esta plataforma de juegos en la nube ya estaba disponible para ordenadores Windows, Mac y Nvidia Shield Today.

Es inevitable comparar GeForce NOW con Stadia, la plataforma de juegos en streaming del gigante Google. Habrá que esperar, pero de momento la de Nvidia parece más potente y más barata.

Acaso la mayor ventaja de esta nueva plataforma es que no requiere una máquina poderosa para jugar. Serán los servidores de Nvidia los que hagan el trabajo con una RTX 2080, que garantiza trazado de rayos y unos magníficos gráficos.

Con GeForce NOW podremos jugar desde un PC, un Mac de Apple, dispositivos móviles o televisores compatibles con Nvidia Shield. Pero no todos los juegos serán compatibles. En todo caso, conviene recordar que en Stadia no podemos disfrutar los juegos que ya tenemos en nuestro PC, sino que hay que comprar nuevas licencias.

De momento, estamos con la beta, la plataforma de Nvidia parece barata. Podemos jugar a 1080p y 60 fps, gratis durante una hora o pagar 5,49 euros al mes. Esa cuota da derecho a sesiones de juegos de hasta 6 horas y prioridad en el acceso a los servidores y gráficos con trazado de rayos. En Stadia hay también una opción gratuita y otra de pago, por 9,99 euros al mes.