El indie español 'It is nice when it snows' quiere ser realidad vía Kickstarter

Hablamos de un juego que aún no existe. Y lo hacemos precisamente para eso, para que exista. No es la primera vez, ni será la última, en que los entusiastas creadores de videojuegos, españoles o no, tienen que echar mano de la solidaridad económica de los demás. Efectivamente, el crowdfunding o micromecenazgo.

Es en lo que están los chicos de Concano Games, un estudio indie de Cantabria. Quieren sacar adelante su It is nice when it snows y para ello han abierto causa en Kickstarter. Necesitan 25.000 euros y de momento (a estas horas) han conseguido unos 3.000.

It is nice when it snows es a la vez un plataformero y un puzzle. O como explican ellos mismos, combina el género de plataformas en 2D con "desafiantes acertijos" y puzzles en un "entorno de cuento mágico".

En este videojuego, una bola de nieve es la protagonista. Deberá superar varias pruebas en forma de plataformas y enigmas variados, a través de diferentes mundos fantásticos. Para superar los obstáculos y avanzar en su camino la bola de nieve irá adquiriendo de forma secuencial diferentes habilidades.

"El juego no implica violencia, sino habilidad, coordinación y raciocinio"

Sus creadores destacan que las acciones a desarrollar por el jugador para la superación del juego "no implican ningún tipo de violencia, sino únicamente un reto de habilidad, coordinación y raciocinio".

Concano Games lo forman Samuel López, como CEO, Game Desing & Technical Artist; Baltasar Payno, como programador; y Carlos Pérez, como artista. Este estudio santanderino cumplirá en febrero sus primeros cuatro años de vida. Antes de It is nice when it snows ya desarrollaron otros dos títulos, Freestyle Battle Cards y Space Lightbox.