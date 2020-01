Lo nuevo de 'League of Legends' es un juego, pero no un videojuego

Riot Games está diversificando su oferta para ser mucho más que los autores de un MOBA tan popular y casi mítico como League of Legends. Precisamente, lo último de League of Legends es un juego, pero no un videojuego.

Después de Teamfight Tactics o Legends of Runterra, Riot Games ha anunciado Tellstones: King’s Gambit.Este juego de mesa tiene como escenario Runeterra, el mundo de League of Legends.

"Es competitivo, más pequeño y se juega más rápido (que 'Mechs Vs Minions')”

“Nuestro primer juego de mesa fue una enorme experiencia cooperativa llena de miniaturas y contenido narrativo. Nuestro segundo juego es competitivo, más pequeño y se juega más rápido”, ha contado Riot Games.

Los autores describen Tellstones: King’s Gambit como un juego de engaño, en el que todos los jugadores podrán ver en todo momento la información de lo que ocurre.

El anterior juego de mesa de Riot fue Mechs Vs Minions, que tenía como una de sus bases la experiencia cooperativa.