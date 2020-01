Estos son los mejores juegos de la década, según los jugadores de PlayStation

Los jugadores de PlayStation han elegido los mejores juegos de la década, a través de una votación en el PlayStation Blog. El primer puesto de la lista ha sido para The Last of Us, un título exclusivo que llegó a PlayStation 3 y, después, a PlayStation 4.

The Last of Us fue elegido como el mejor videojuego de PlayStation de la década, con más de un 11% de los votos. El título de Naughty Dog apareció inicialmente para PlayStation 3 en 2013. Después llegó a PlayStation 4 una versión mejorada.

La semana pasada,The Last of Us recibió el mismo premio de la mano de los responsables de Metacritic, uno de los sitios de evaluación de videojuegos, series y películas más populares de Internet.

Volviendo a la lista de los usuarios de los jugadores de PlayStation, el segundo lugar ha sido para God of War, la última entrega de la franquicia que protagoniza Kratos. Tercero es el debut de la serie de The Witcher en PlayStation. El cuarto de la lista es Grand Theft Auto V, el videojuego que más ha vendido tanto en PlayStation 3 y PlayStation 4. El quinto mejor juego, según los votos, ha sido Red Dead Redemption 2.

La lista es esta:

The Last of Us God of War The Witcher 3: Wild Hunt Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 The Elder Scrolls V: Skyrim Horizon Zero Dawn Bloodborne Uncharted 4: A Thief’s End Marvel’s Spider-Man Persona 5 Dark Souls Call of Duty: Black Ops II NieR: Automata Death Stranding Red Dead Redemption Mass Effect 2 Fortnite Batman: Arkham City Resident Evil 2

Llama la atención que ocho de los 20 mejores son videojuegos exclusivos para PlayStation 3 y PlayStation 4.