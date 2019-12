Los videojuegos más vendidos y más jugados en Steam en 2019

Acaba 2019 y seguimos recopilando listas. Esta vez es la de los videojuegos más vendidos y más jugados en Steam. La plataforma de Valve organiza estos resultados en cinco categorías: los más vendidos, los mejores lanzamientos, los RV más vendidos, los mejores veteranos del acceso anticipado y el título de mayor número de jugadores simultáneos.

Luego están los Premios Steam, que se conocerán en las próximas horas, justo antes de que acabe 2019. En ese caso no se trata de cifras de ventas sino de los votos de los jugadores.

Sin duda,Destiny 2 es el gran vencedor. Preside el podium de los más vendidos, con Total War: Three Kingdoms y Sekiro: Shadows Die Twice en el segundo y tercer puesto. Destiny 2, a la vista está, tuvo una gran acogida junto con su expansión Shadowkeep y la versión gratuita, New Light.

Destiny 2 también se cuela entre los tres videojuegos más jugados en Steam, categoría en la que manda Dota 2, seguido de Path of Exile.

Y en nuevos lanzamientos en Steam, de nuevo Destiny 2. En esta categoría, la medalla de plata ha sido para Red Dead Redemption 2 y la de bronce para Remnant: From the Ashes.

Los más vendidos en Steam:

Destiny 2 Total War: Three Kingdoms Sekiro: Shadows Die Twice Operation Shattered Web The Elder Scrolls Online Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Civilization VI Player Unknown’s Battlegrounds Grand Theft Auto V Monster Hunter World Warframe Dota 2

Los más jugados (más de 100.000 jugadores simultáneos):

Dota 2 Path of Exile Destiny 2 Operation Shattered Web Grand Theft Auto V Warframe Total War: Three Kingdoms Dota Underlords Sekiro: Shadows Die Twice Player Unknown’s Battlegrounds Halo: The Master Chief Collection Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Nuevos lanzamientos en Steam:

Destiny 2 Red Dead Redemption 2 Remnant: From the Ashes Mordhau Code Vein Sekiro: Shadows Die Twice Resident Evil 2 (2019) Total War: Three Kingdoms Star Wars Jedi: Fallen Order Devil May Cry 5 Planet Zoo Halo: The Master Chief Collection

Veteranos del acceso anticipado:

PC Building Simulator Beat Saber Slay the Spire They Are Billions Space Engineers Green Hell My Time at Portia Hunt: Showdown Ring of Elysium Astroneer Battalion 1944 Oxygen Not Included

Juegos de Realidad Virtual: