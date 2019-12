Un montón de juegos 'indie' llegarán a Switch en la primera mitad de 2020

Es la consola del momento y también los indies quieren llevar sus juegos a los mandos de la Nintendo Switch. En el Indie World Showcase se ha anunciado un buen montón de títulos de estudios y desarrolladores independientes que se podrán jugar en la consola híbrida a lo largo de 2020.

Destacan, entre otros,Streets of Rage 4, regreso de la mítica franquicia, Oddworld: Stranger's Wrath HD, The Talos Principle: Deluxe Edition o Liberated. También, Sports Story, secuela de Golf Story o Axion Verge 2. Hay también experiencias cooperativas como Dauntless, Bake´n Switch o The Survivalists.

Conviene tener en cuenta que algunos de estos títulos serán exclusivas temporales. Esta es la lista de los videojuegos que se anunciaron en el Indie World Showcase.

The Talos Principle: Deluxe Edition (ya disponible)

Dauntless (ya disponible)

Oddworld: Stranger's Wrath HD (enero de 2020)

Dreamscaper (principios de 2020)

Gleamlight (principios de 2020)

Murder by Numbers (principios de 2020)

Streets of Rage 4 (primera mitad de 2020)

Supermash (mayo de 2020)

Sports Story (mediados de 2020)

Bake´n Switch (verano de 2020)

Axion Verge 2 (otoño de 2020)

Boyfriend Dungeon (2020)

Liberated (2020)

Sail Forth (2020)

Skate Bird (2020)

The Survivalists (2020)

Nintendo Switch supera el millón de ventas

La consola híbrida está siendo un éxito de ventas en todo el mundo, también en España. La Switch superó el pasado fin de semana el millón de unidades vendidas en España, tras su lanzamiento hace dos y años y medio.

Nintendo ha vendido 1.036.000 unidades de este dispositivo desde marzo de 2017. La versión insignia junto con su versión portátil Switch Lite, lanzada el 20 de septiembre, han vendido conjuntamente solo este año 332.000 unidades, según según datos de la consultora independiente GfK.

Desde marzo de 2017 Super Mario Odyssey ha sido el juego más vendido en la plataforma en España, seguido en este orden de Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 y Super Smash Bros. Ultimate.

Pokémon Espada y Pokémon Escudo, lanzados el 15 de noviembre, se ha convertido en el mejor lanzamiento en la consola con más de 125.000 unidades vendidas en su primer fin de semana a la venta.