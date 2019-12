Apple elige los mejores juegos y aplicaciones de 2019

El gigante tecnológico Apple anunció este lunes sus mejores juegos y aplicaciones de 2019 en un evento celebrado en un apartamento de dos plantas en el barrio neoyorquino de Tribeca.

En un ambiente relajado, con música, una iluminación suave y cálida y bebidas y canapés, los ganadores de las nueve categorías premiadas explicaban las características más destacadas de sus aplicaciones ganadoras.

Categoría de iPhone

La compañía estadounidense eligió entre su tienda de aplicaciones el juego Sky: Children of the Light como el mejor entretenimiento del año para su teléfono porque: "Pocos juegos transmiten la emoción del descubrimiento, el vuelo y la colaboración como este título innovador".

Entre las aplicaciones, cómo no, se ha impuesto este año un editor de fotografía, Spectre Camera, que juega con los efectos del movimiento, como explica uno de sus fundadores Sebastian de With.

Esta aplicación alarga el tiempo de exposición de la cámara, lo que permite jugar con los efectos, hacer que los coches o las personas "desaparezcan" de las fotografías o dibujar literalmente palabras en el viento.

Categoría de iPad

La editora y desarrolladora de juegos española Abylight ha sido galardonada con el mejor juego para la tableta de Apple por Hyper Light Drifter, la aventura de un jugador enfermo en busca de una cura para su enfermedad en un mundo distópico.

"Es la historia de un 'drifter', un vagabundo que está gravemente enfermo y necesita buscar una cura para su enfermedad", explica a Efe la directora ejecutiva de Abylight, Eva Gaspar, que destaca que el programa rinde tributo a los antiguos juegos de pixel.

Gaspar cuenta que la temática está conectada con su creador, Alex Preston, que es el director creativo de Heart Machine, empresa desarrolladora del juego y ubicada en Los Ángeles (EE.UU.), y que como el protagonista, también está enfermo.

"Tiene una enfermedad cardiaca, de hecho tenía que estar aquí hoy y no ha podido por razones de salud", dice Gaspar.

La directora ejecutiva agrega que ellos se encargaron de adaptar el juego para la plataforma de Apple y de publicarlo.

Por su parte, la aplicación más destacada del año para el iPad, Flow by Moleskine, está dirigida a los aficionados al dibujo y permite que la tableta se convierta en una paleta de dibujante "en la que puede acceder a todo lo que puede necesitar de manera rápida y sencilla", cuenta a Efe su diseñador Benjamin Hamey.

Hamey muestra cómo en la misma pantalla, el usuario tiene acceso directo a los distintos tipos de lápices, plumas y colores "sin necesidad de tener que acceder a ellos pinchando en alguna opción".

Para Apple, esta aplicación ofrece "la elegancia del cuaderno de notas de Moleskine en formato digital".

Categoría Mac

Gris, el juego de la desarrolladora española Nomada Studio, se ha llevado el galardón al mejor juego 2019 para los ordenadores de Apple.

"Un juego indie", como lo describe a Efe el director de promoción de Nomada, David Ricard, en el que el usuario no pierde en su aventura por dejar atrás los cinco estados del duelo: "negación, ira, negociación, depresión y aceptación".

Ricard también subraya que la música tiene un papel protagonista en la historia, que "refleja el miedo interno cuando pasamos por esos estados de crecer emocionalmente".

El premio a la aplicación para la gran pantalla de la familia Apple ha recaído, por su parte, en Affinity Publisher, una aplicación desarrollada por "Serif Labs" y enfocada a la edición de revistas, libros y todo tipo de diseño gráfico.

Apple TV y Arcade

La gran compañía tecnológica también seleccionó el juego Wonder Boy: The Dragon's Trap y la aplicación The Explorers, que ofrece vídeos y fotografías en calidad 4K de todo el mundo, como las mejores iniciativas de su tienda de este 2019.

Su último premio, dedicado a la categoría Arcade fue a parar al juego Sayonara Wild Hearts, marcado por la velocidad a lomos de una moto o de un monopatín volador, donde las carreras de obstáculos se mezclan con la danza y los combates a vida a muerte.

Aplicaciones y Juegos con más tendencia

Apple también ha querido honrar, aunque sin elegir a ninguna por encima de otra, a las aplicación que han creado tendencia este año, las que han despertado el interés de un gran número de usuarios de la marca estadounidense.

Entre ellas hay dos enfocadas a la edición de fotografías para agruparlas y colgarlas en las distintas redes sociales.

Una de ellas es Unfold, creada por el español Alfonso Cobo, y que como explica a Efe "es una aplicación popular que ya tienen mas de 26 millones de usuarios".

"Permite a los usuarios crear historias en las redes sociales a través de distintas plantillas, inspiradas en distintos diseños", comenta.

La otra es Typic 2, de los colombianos Julián y Steve Urrego y Margarita Acosta, que llevan desde 2013 desarrollándola y que ya ha sido descargada 6 millones de veces, según dicen a Efe.

"Nuestra aplicación es un editor de fotografía, es como tener un diseñador gráfico en el bolsillo, una aplicación para comunicar", cuenta Acosta, que la califica como "realmente completa".

Entre los juegos que han marcado tendencia en 2019, Apple ha destacado este año varias "versiones originales" de juegos antiguos como Mario Kart Tour, Minecraft Earth, Pokémon Masters o Assassin's Creed Rebellion y que "han dado nueva vida a las franquicias más queridas en la historia del juego".

Pero algunos dispositivos, como el reloj de Apple, se han quedado sin galardón en esta edición de 2019, como comenta la directora ejecutiva de Abylight, Eva Gaspar, mientras muestra en su reloj de pulsera un juego que han diseñado.