Black Friday para los amantes de los videojuegos

Se acercan las Navidades y, con ellas, el frío, las reuniones familiares y la ilusión de regalar a las personas que más importan. En estas fechas, sobre todo, se valora pasar tiempo en casa resguardado de las bajas temperaturas: hay quien combina la lectura con el fuego de la chimenea, quien cocina un roscón de reyes o quien enciende la play para dedicar tiempo a sus juegos favoritos.

Si eres de los últimos, o conoces a alguien que lo sea y no tienes regalo, existen varias opciones. No te preocupes si no sabes qué elegir, porque aquí encontrarás una lista de los mejores videojuegos del momento y los favoritos de los usuarios para la consola Play Station 4.

Fornite

En este juego para consola PS4 descenderás desde el cielo en un paracaídas para aterrizar en un escenario en el que tendrás que combatir contra cien jugadores en una misma partida. Una vez escogido el sitio del aterrizaje, deberás hacerte con armas de diferentes colores y con equipos para intentar sobrevivir y deshacerte de tus rivales, pero deberás tener cuidado porque el mapa irá reduciéndose por el avance de una tormenta tóxica con la finalidad de delimitar el espacio de juego. Finalmente, el único jugador que quede vivo, será el ganador.

Para conseguir sobrevivir podrás construir muros, tejados, escaleras y puentes entre otros elementos. Así avanzarás por el mapa o te protegerás de tus enemigos cuando se reduzca el espacio de juego.

Far Cry 5

Es la quinta entrega de la famosa saga de videojuegos Far Cry. Como en los anteriores, el juego de acción y disparos en primera persona se desarrollará en un mundo abierto, pero ahora tendrás que hacer frente a una secta apocalíptica conocida como La Puerta del Edén. Deberás liberar al condado de Hope —donde se encuentra la sede de la secta— de la gran amenaza y acabar con su líder, Joseph Seed. Para ello, contarás con una gran variedad de armas y vehículos.

Además, Far Cry 5 para PS4 cuenta con un modo cooperativo online por si quieres jugar la campaña con otro jugador. Esto lo convierte en el juego perfecto para regalar en estas Navidades.

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 PS4 es la nueva entrega de la violenta y salvaje saga de lucha Mortal Kombat. Mantendrá su mitología y extenso universo, pero en esta ocasión Raiden amenazará a todos los que se atrevan a atacar Earthrealm y despertará a Kronika, una peligrosa guardiana que será la gran villana y pondrá orden a cualquier precio evitando que se vuelva a alterar el pasado y el devenir del destino previsto para ellos.

Además de Raiden, regresarán personajes como Scorpio o Shao Khan y aparecerán versiones como Liu Kang de joven o Sub-Zero. Todo esto con nuevos estilos de combate, equipamiento, armas y ropas y con una nueva modalidad en la que se podrá crear y cambiar animaciones de introducciones, victorias o provocaciones.

FIFA 20

El fútbol nunca pasa de moda. Esta nueva entrega de FIFA apuesta por un ritmo pausado e incorpora ajustes en el uno contra uno para que los jugadores se comporten de manera más realista en los encuentros sobre el césped. Las faltas y la inteligencia artificial son totalmente nuevas e influirán en la física de la pelota de tal manera que ofrecerá trayectorias especiales en los tiros idénticas a la vida real. Además, la defensa es más inteligente y se podrán llevar a cabo regates creíbles o frenar los ataque de los delanteros de manera rápida y efectiva.

FIFA 20 PS4 cuenta con una novedad bastante llamativa: Volta Football, que supone el regreso del fútbol callejero a FIFA. De esta manera, se podrá jugar en canchas urbanas, entre otras superficies, y contará con grandes opciones de personalización cinemáticas.

Just Dance

La música se va actualizando día tras día, por lo que entregar como Just Dance siempre permanecen vivas. El Just Dance PS4, el juego que hace bailar a toda la familia, vuelve como cada noviembre con 40 nuevas canciones de moda, desde números uno de listas de éxitos a clásicos familiares para que puedas disfrutar de todos sus universos totalmente nuevos. Además, podrás contar las calorías que has quemado y el tiempo que has estado bailando.

Asimismo, podrás aprender hábitos de baile mientras ejercitas tu cuerpo y escuchas la música que más te gusta. Es el juego perfecto para regalar a tus amigos y familiares y disfrutar juntos estas Navidades.

Estos juegos y más entregas los puedes aprovechar este viernes 29 de noviembre gracias a los descuentos del Black Friday.