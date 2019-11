Marvel’s Spider-Man al 72% de descuento y otras 14 ofertas del Black Friday para amantes de la PlayStation

El mundo del gaming no pasa desapercibido en el Black Friday y acumula numerosas ofertas y descuentos que resultan clave para tachar de la lista de Navidad regalos.Sony es una de las marcas que han lanzado este jueves 27 de noviembre jugosas oportunidades en Amazon, donde los gamers pueden encontrar productos desde 14,99 euros.

Marvel’s Spider-Man (PS4)

Marvel’s Spider-Man (PS4) Amazon

El videojuego Marvel's Spider-Man (PS4) basado en uno de los superhéroes más queridos por el público y creado con la colaboración de Stan Lee, por lo que se convierte ya en una joya de coleccionista, ha hecho esperar durante meses a sus seguidores. Luce la etiqueta de Amazon’s Choice en el ecommerce y no es para menos: el precio habitual, 69,99 euros, está rebajado a 19,90.

PlayStation 4 Consola de 1TB + Call of Duty MW 2019 (PS4)

PlayStation 4 Consola de 1TB + Call of Duty MW 2019 (PS4) Amazon

Si quieres hacerte con la última versión de la PlayStation de 1TB, la número 4, y en vez de pagar 349,99 hacerlo por 249 ahorrándote 100,99 euros, esta es tu oportunidad. Además, el paquete incluye el juego Call of Duty.

Sony - PlayStation VR Casco De Realidad Virtual Mk4/SPA + VR Worlds + Cámara (PS4)

Sony - PlayStation VR Casco De Realidad Virtual Mk4/SPA + VR Worlds + Cámara (PS4) Amazon

La oportunidad de sumergirse en la realidad virtual. Este pack incluye las gafas, la cámara y el videojuego Worlds y permite jugar en solitario o proyectar la imagen en la pantalla de la televisión para compartir la aventura. Cuenta con un 34% de descuento, por lo que puedes conseguirlo por 199 euros y ahorrarte 100.90. Es compatible con los mandos DualShock 4.

DualShock 4 V2 Mando inalámbrico Fortnite VCH 2019 + 500Vbucks

DualShock 4 V2 Mando inalámbrico Fortnite VCH 2019 + 500Vbucks Amazon

Mando de Sony DualShock 4 V2 inalámbrico compatible con Windows PC y Mac mediante las aplicaciones disponibles. Cuenta con un 37% de descuento que rebaja su precio a 37,99 euros, aunque si se tiene en cuenta que incluye 500 Vbucks, el equivalente a aproximadamente 5 euros en Fortnite, el descuento es aún mayor.

Otros colores se benefician de un descuento de hasta un 37% en el mando, esta vez sin Vbucks: Magma Red (31%), Wave Blue (31%) y Glacier White (27%), Crystal (39%), Rose Gold (40%), Titanium Blue (39,90%).

Magma Red

DualShock 4 V2 Mando inalámbrico rojo magma. Amazon

Wave Blue

DualShock 4 V2 Mando inalámbrico wave blue. Amazon

Glacier White

DualShock 4 V2 Mando inalámbrico glacier white. Amazon

Crystal Gamepad

DualShock 4 V2 Mando inalámbrico Fortnite VCH 2019 + 500Vbucks Amazon

Rose Gold

DualShock 4 V2 Mando inalámbrico rose gold. Amazon

Titanium Blue

DualShock 4 V2 Mando inalámbrico titanium blue. Amazon

Otros juegos rebajados

Horizon Zero Dawn Hits

Horizon Zero Dawn Hits. Amazon

El mundo postapocalíptico en el que la humanidad ha sido doblegada por las máquinas creado por Guerrilla Games también está de oferta en su versión Hits, por lo que los jugadores podrán ponerse en el pellejo de la cazadora Aloy y cumplir su destino por un menor coste: 14,90 euros.

The Last of Us Hits

The last of us Hits. Amazon

En un mundo postapocalíptico en el que pocos quedan que luchan por la supervivencia parece que queda una única esperanza: Ellie. Tiene más de 200 premios como juego del año y puedes conseguirlo por 14,90 euros.

Until Dawn Hits

Until Dawn Hits. Amazon

El juego de supervivencia que revive las historias de terror en cabañas abandonadas por 14,90 euros.

Bloodborne Hits

Bloodborne Hits. Amazon

Monstruos, peligro y secretos se combinan en esta ciudad que podrás combatir por 14, 90 euros.

Uncharted Collection Hits

Uncharted Collection Hits Amazon

Un tres en uno que incluye las tres primeras aventuras con un 25% de descuento que deja el precio en 14,90 euros.