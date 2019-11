Ya a la venta la Capcom Home Arcade, la consola que rememora los recreativos

Se anunció en abril y ya está aquí. La Capcom Home Arcade, la consola retro que rememora los viejos juegos recreativos, ya ha salido a la venta. Otra consola arcade, otro guiño a la nostalgia de la mano, esta vez, de la empresa del exitoso Street Fighter.

Capcom celebra su 40 aniversario con la Capcom Home Arcade, una consola que busca darnos una experiencia similar a la de una recreativa rescatando juegos clásicos. Se lanza con 16 juegos precargados, como el AlienvsPredator o el Street Fighter II Hyper Fighting, y a un precio de 229,95 euros.

Se trata de consola de sobremesa que recuerda a las viejas recreativas. Trae dos joysticks octogonales de Sanwa y botoneras con las que poder jugar de manera individual o multijugador. Todo en los colores blanco, azul y amarillo.

Cada mando permite ocho direcciones y botones (OBSF de gran sensibiliad) para jugar a los 16 títulos que lleva precargados. También incluye un botón en el que pone 'Insert coin' (Echar monedas) con el que se puede retar al adversario. Lo curioso es que el diseño de esta consola retro se adapta al logotipo de la marca.

Capcom Home Arcade viene con 16 juegos de las recreativas Capcom Play System (CPS1 y CPS2) preinstalados, todos ellos juegos clásicos de la década de los 80 y 90. Pese a tener WiFi no se puede ampliar el catálogo de juegos.

Los videojuegos son todos clásicos de Capcom:

1944: The Loop Master

Alien vs Predator

Armored Warriors

Capcom Sports Club

Captain Comando

Cyberbots

Darkstalkers: The Night Warriors

ECO Fighters

Final Fight

Ghouls 'n Ghosts

Giga Wing

Meta Man: The Power Battle

Progear

Street Fighter II: Hyper Fighting

Strider

Super Puzzle Fighter II: Turbo

Para empezar a jugar solo hay que enchufar el cable HDMI a la pantalla del televisor y conectarlo a la red, y la consola se encenderá automáticamente. El WiFi de la Capcom Home Arcade sí permite que los jugadores suban sus puntuaciones a la tabla mundial y competir con otros jugadores de todo el mundo.