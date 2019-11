China prohíbe a los menores de edad jugar después de las 10 de la noche y más de 90 minutos al día

Conocíamos esta semana el caso de Piyawat Harikun, el joven tailandés que ha muerto después de pasar toda la noche jugando videojuegos. En China algo parecido no ha pasado (que sepamos) y no pasará. Su gobierno va a prohibir a los menores jugar después de las 10 de la noche y más de 90 minutos al día. Es lo que tiene no ser un país democrático, que se pueden imponer sin más medidas como ésta.

Como cuenta la CNN, las autoridades chinas van a imponer que los jugadores menores de 18 años no puedan jugar de noche. Para ello se declarará una especie de "toque de queda" digital desde las 10 de la noche y hasta las 8 de la mañana siguiente. Además, tendrán prohibido jugar más de 90 minutos los días laborales. En fines de semana y festivos podrán conectarse 3 horas más.

Las nuevas medidas para limitar el uso de videojuegos pretenden velar por la salud de los adolescentes. El gobierno chino tiene así en cuenta las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que en mayo ratificó que la adicción a los videojuegos es un trastorno mental.

Hay más novedades, por ejemplo con las microtransacciones. En China, los gamers menores de edad, hasta 16 años, no podrán gastar más de 200 yuanes (unos 25 euros) al mes en contenido adicional para videojuegos. Para los adolescentes de entre 16 y 18 años la limitación es de 400 yuanes (unos 50 euros).

La china Tencent es dueña del 100% de Riot Games, del 40% de Epic Games y del 5% de Ubisoft o Activision Blizzard

Además, las autoridades chinas aprovechan para anunciar cambios en la revisión de contenidos. Desde ahora los controles serán más estrictos, especialmente con aquellos videojuegos que incluyan violencia o temáticas sexuales.

Las restricciones van a ser aplicadas en todas las plataformas y compañías que operan en China. Y esto incluye a Tencent, la todopoderosa empresa propietaria del 100% de Riot Games, del 40% de Epic Games y del 5% de Ubisoft o Activision Blizzard.

Eso es lo que ya está aprobado. Pero para el futuro, el gobierno chino busca aún más control. Quieren imponer un sistema de identificación online para los jugadores. Cada uno tendría un único número de registro para así poder saber cuándo, cómo, dónde y cuánto juega.