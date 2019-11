'Diablo IV' no verá la luz a corto plazo y, cuando lo haga, será sin modo 'offline'

Blizzard Entertainment celebró la ceremonia de apertura de su evento anual Blizzcon en el primer día de noviembre. Fue el marco de presentación de nuevos títulos como Diablo IV, Overwatch 2y expansiones de sus franquicias World of Warcraft y Hearthstone.

Nos ocupamos de la saga diablo, que va a dar la bienvenida a un nuevo título: Diablo IV. Blizzard compartió las primeras imágenes cinemáticas del juego y un gameplay, y confirmó que llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC. Pero habrá que esperar. "No debutará pronto, ni siquiera 'pronto' según los estándares de Blizzard".

Son palabras de Joe Shely, jefe de diseño, en respuesta a las preguntas de PCGamer. Se especulaba mucho sobre si la nueva entrega iba a incluir un modo offline, pero parece que, de momento, no.

Shely aseguró queDiablo IV requerirá conexión permanente: "Hay un espacio grande, sin interrupciones, conectado y compartido en el mundo. Puedes hundirte en las mazmorras, puedes agruparte con amigos, comerciar y jugar en modo PvP. Creemos que la mejor manera de experimentar ese mundo es en línea".

El vídeo que se vio en el Blizzcon nos enseñó un RPG de acción de cámara cenital en el que tendremos que hacer frente a un montón de peligros infernales. Diablo IV presentará, de un lado, elementos cooperativos, pero de otro un componente PvP para los que sólo quieren competir.

Con Diablo IV quiere la compañía evitar los errores de la anterior entrega. Y es que del lanzamiento de Diablo III muchos recuerdan aún el infame Error 37, causado por problemas de los servidores. En Polygon, Luis Barriga, asegura que no se repetirán esos problemas y que esta vez habrá pruebas o betas más largas e intensas.

Blizzard compartió detalles sobre el soporte postlanzamiento. Habrá eventos que añadirán contenidos limitados (zonas, mazmorras, botín, etc). Y es muy posible que Diablo IV incluya microtransacciones, aunque la desarrolladora prefiere de momento no pronunciarse, pero no lo descarta.