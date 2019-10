Blanche, un personaje de género no binario en 'Pokémon GO'... pero no en todas partes

Los videojuegos, millonarios en usuarios y en negocio, son un reflejo, un reflejo de vanguardia incluso, de la sociedad en la que vivimos... y de la que está llegando. El respeto a la libertad de las personas pasa por el respeto a su condición sexual, sea ésta la que sea. Y los juegos que disfrutamos en móviles, consolas y ordenadores lo reflejan.

Son ya varias títulos los que incluyen algún protagonista de la comunidad LGBTQ. El último del que tengamos noticia es Pokémon GO.Blanche, uno de sus personajes, es de género no binario. Pero no en todas partes. Por capricho de Niantic, Blanche, líder del Team Mystic, acaba siendo de género aún más fluido.

Los fans de Pokémon GO están en todo y a más de uno no le pasó desapercibido que en el último Willow Report se usara el pronombre “they” para referirse a Blanche. Se trata de un pronombre neutro que en inglés se utiliza para referirse a personas que se identifican como no binarias y que en España podríamos escribir como "elle" (aunque el término es de momento una propuesta).

Los más curiosos de entre los jugadores de Pokémon han descubierto que las publicaciones oficiales de Niantic evitan los pronombres cuando se refieren a Blanche. Incluso ha aparecido un tuit, que había sido eliminado, de Yusuke Kozaki, diseñador de personajes del juego, en el que se describe el género de Blanche como "la impresión o sentimiento que obtengas del diseño".

"El género de Blanche es la impresión o sentimiento que obtengas del diseño"

Blanche es entonces el primer personaje no binario del universo Pokémon... al menos en la versión en inglés del juego. Ocurre que en español el equipo de localización de Pokémon GO no se refiere a Blanche con pronombres neutros sino femeninos.

Por ejemplo, en el más reciente Willow Report en español se lee: "Blanche estaba muy alterada". Lo mismo ocurre en las versiones en portugués, francés, italiano o alemán.

Recordamos que el término género no binario se aplica a las personas que no se sienten ni hombre ni mujer y que pueden identificarse con un tercer género o con ninguno.

El pronombre elle que antes mencionábamos es una propuesta de pronombre neutro que no existe en español. Surgió en el ámbito de los blogs transfeministas como un intento de identificar a las personas de género no binario, así como también en el ámbito feminista para referirse a personas de género desconocido, personas genéricas, o grupos de género mixto.