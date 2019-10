The Internet Archive amplía con 2.500 títulos su biblioteca de videojuegos clásicos

El Archivo de Internet (The Internet Archive) ha añadido a su biblioteca 2.500 nuevos videojuegos clásicos. Desde ahora, títulos como Alone in the Dark o The Elder Scrolls: Redguard están disponibles de forma gratuita desde su página web.

Se trata de "la mayor actualización" hasta la fecha, e incluye títulos que van "desde pequeñas producciones independientes recientes hasta lanzamientos destacados largamente olvidados desde hace décadas", explica The Internet Archive en un comunicado.

Los juegos disponibles son títulos de los años 80 y 90, que en su día se jugaban en PC en MS-DOS, como Alone in the Dark, The Elder Scrolls: Redguard o The Secret of Monkey Island. Estos juegos pueden jugarse de forma gratuita desde la propia web del Archivo de Internet, sin tener que descargarlos.

The Internet Archive es una organización sin ánimo de lucro que constituye una biblioteca digital. Su nacimiento, de la mano de Brewster Kahle, se remonta a 1996. Su proyecto buscaba otorgar al público "acceso universal a todo el conocimiento". Durante seis años, archivó en forma privada más de 10 mil millones páginas web, desde centros de 'GeoCities' hasta reseñas de la película Titanic.

Durante 22 años ha estado preservando la historia online: millones de páginas web, tuits, noticias, vídeos y memes, entre otros. En su archivo se pueden encontrar un total de 330 billones de páginas web, 20 millones de libros y textos, 4,5 millones de grabaciones de voz (incluyendo 180.000 conciertos en vivo), 4 millones de vídeos (entre ellos 1,6 millones de programas de noticias de televisión), 3 millones de imágenes y 200.000 programas de software.

Sus responsables trabajan con más de 450 bibliotecas y otros colaboradores para identificar las páginas web más importantes. La iniciativa funciona gracias a donaciones particulares de sus usuarios, las cuales superaron el pasado año los 6 millones de dólares.