Viajar. Ese es nuestro propósito para 2023. A este nuevo año, junto con otros objetivos populares como aprender idiomas o establecer una rutina deportiva constante, le pedimos que nos dé la oportunidad de descubrir un nuevo rincón del mundo o de volver a visitar aquel que nos fascinó en su día. No nos importa si nos lleva hasta algunos de los destinos que marcarán el turismo de estos meses o si, por el contrario, nos transporta hasta lugares remotos y poco masificados. Lo importante, sin duda, es que nuestra maleta no coja polvo en el armario, puesto que eso significará que no dejamos de recorrer países y fronteras.

Además, ahora ya no tenemos que esperar hasta los grandes periodos vacacionales para disfrutar de un viaje único. Las pequeñas escapadas y las decisiones de última hora serán tendencia este año. De hecho, son muchos los viajeros que ya han descubierto cómo sacarle el máximo partido a los fines de semana o a los puentes que nos dan la oportunidad de alargar un día más las jornadas festivas. A esto nos anima, precisamente, la promoción exprés que está activa en Vueling: vuelos desde 25 euros para viajar entre los meses de febrero y marzo a destinos en los que opera la compañía como París, Bruselas, Londres y Tenerife, entre muchos otros.

Así, por ejemplo, si nos apetece viajar hasta la capital francesa que es espectacular incluso en invierno, podemos hacerlo por 23,99 euros, la ida, y 34,99, la vuelta, si volamos desde Barcelona del 1 al 5 de febrero. Por menos de 60 euros podemos disfrutar de una escapada exprés a la ciudad de la luz y el amor. Con salida desde Madrid, la opción más económica es optar por otra capital, como Florencia, por 41,99 euros la ida y 65,99 euros, la vuelta en las mismas fechas que la propuesta anterior o, incluso, decantarnos por un destino nacional: el vuelo a Ibiza nos costará 34,48 euros si volamos esta primera semana de febrero (de miércoles a domingo) o la última, del 22 al 26 de febrero.

Eso sí, esta campaña de Vueling solo estará activa hasta el 5 de enero, por lo que es perfecta para regalar una escapada en el Día de Reyes. Los precios citados en el artículo eran los disponibles durante la redacción de esta noticia por lo que pueden variar. Nuestra recomendación es que, si no tienes una fecha fija para viajar, compares varias posibilidades para encontrar el mejor precio.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Vueling y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.