Tres escapadas relajantes de fin de semana por menos de 100 euros para sobrellevar la vuelta a la rutina

Con el verano a punto de terminar oficialmente, las vacaciones ya casi están en el olvido. No porque no las hayamos disfrutado, sino porque la vuelta a la rutina nos obliga a centrar nuestra mente en retomar todo lo que hacíamos antes de esos días de descanso. Desde volver a aparecer por el gimnasio hasta apostar por el batch cooking semanal para mantener una alimentación variada y equilibrada. Ante estos retos, son pocos los que piensan en la siguiente escapada, pero, si se puede, ¿quién puede negarse? No tenemos por qué planificar un gran viaje o alejarnos mucho de casa para disfrutar de un plan diferente de fin de semana.

Y ahora que estamos en plena cuesta de septiembre, las escapadas de relax son una gran opción para sobrellevar la rutina y para paliar los efectos de la depresión post vacacional. Este tipo de experiencias incluye tanto aquellas diseñadas específicamente para la relajación y el bienestar, como el turismo de balnearios y spas, como aquellas que permiten desconectar de la rutina y el ajetreo diario, como el senderismo por la montaña. Así, cada uno podemos encontrar un remanso de paz en diferentes actividades. La cuestión es recargar energía y hacer más llevadera la vuelta a la rutina. Para conseguirlo, hemos recurrido a Weekendesk, donde hemos seleccionado nuestros paquetes favoritos de actividades y hoteles para que septiembre se convierta en tu nuevo mes favorito.

Nuestras escapadas favoritas

Con vistas al mar, spa y media pensión, en Calella (Cataluña). Un paquete que lo tiene todo desde 72 euros la noche. Así es esta propuesta que nos ha encantado que, además de ofrecerte unas preciosas vistas del mar, incluye desayuno, media pensión, acceso al spa y a la terraza con jacuzzi, botella de cava y descuentos en la carta de masajes. Todo ello en el Hotel GHT Maritim de cuatro estrellas con jardines y piscina para apurar el verano.

Habitación y vistas desde el hotel GTM Maritim, de la oferta de Weekendesk. Weekendesk

Bañera termal privada en la dehesa extremeña. El hotel El Baldío Grande, cerca de la frontera con Portugal, es todo un remanso de paz: grandes jardines, entorno natural y una gran biblioteca. Pero lo que nos ha conquistado es el acceso privado a una bañera termal que incluye esta oferta de Weekendesk. Solo apto para los que quieren desconectar, de verdad, puesto que no hay conexión a internet.

Hotel Baldio Grande en Extremadura, de la oferta de Weekendesk. Weekendesk

Con entradas al parque temático. Si eres de los que piensan que un fin de semana da para todo, este es tu pack. En Roquetas de Mar (Andalucía), puedes disfrutar de un fin de semana con entrada al parque temático Mini Hollywood incluida. Además, la estancia en el Hotel Bahía serene incluye desayuno buffet, media pensión, botella de cava, acceso a la zona de relax y descuentos a elegir.

Hotel Bahía Serena en Roquetas de Mar, de la oferta de Weekendesk. Weekendesk

