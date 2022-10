Tres alojamientos (¡en oferta!) a los que puedes viajar con mascotas el próximo fin de semana

No sin ellas, dentro y fuera de casa. Nuestras mascotas son parte de la familia y nunca nos vamos a cansar de reivindicarlo: forman parte de nuestro día a día, lo alegran y dinamización cuando llega la hora del paseo y nos brindan la compañía y el consuelo que a veces nos falta a cambio de nada (como mucho, ¡parte de nuestra cena!). Por eso, no imaginamos una semana lejos del hogar sin ellos, porque no solo merecen vacaciones, sino que queremos que formen parte de las nuestras y de los muchos recuerdos que vamos a atesorar. Una decisión inmejorable para la que, sin embargo, debe estar todo a punto: del transporte al alojamiento... y no siempre es fácil.

Si bien es cierto que cada vez hay más cultura pet friendly para viajar con nuestros peludos (como demuestra la última normativa de Renfe para que perros de hasta 40 kilos usen sus vagones), cuadrar todo, a veces, se nos hace cuesta arriba. Sobre todo, cuando se trata de los alojamientos, pues son muchos los que no permiten el acompañamiento animal, con salvedades. Pero, ¡no te rindas! Webs como Weekendesk cuenta con filtros para que buscar nuestro próximo destino (¡con mascota incluida!) sea muy fácil. Y bajo estas líneas te lo demostramos con tres escapadas (¡con oferta!) que te van a encantar. ¿Listo para empezar a hacer tu maleta?

Escapadas para todos (¡sin excepción!)

Un bungaló de lujo, a pocos minutos de Madrid. Cerca de la capital pero en un entorno tranquilo y natural que nos permitirá dar largos paseos a nuestro peludo. Eso sí, guareciéndonos en un bungaló con todos los lujos y vistas a los jardines desde el que disfrutar del paisaje y de un fin de semana tranquilo para descansar. Un alojamiento que, entre otros, incluye bufé libre a la hora del desayuno, una cena romántica para dos y, después, una copa a luz de las estrellas. ¿No os apetece escaparos ya?

Esta escapada está rebajada un 42%. Dos noches pasan de costar 414 euros a 237.

Las instalaciones del completo La Cigüeña, en Arganda del Rey. Weekendesk

Escapada con cena en el entorno natural de Cazorla. Este enclave andaluz destaca por ser parte de una sierra en la que el agua es la protagonista. Por ello, nos sobran los motivos para acercarnos hasta allí para disfrutar al aire libre con nuestra mascota de las posibilidades que este entorno natural ofrece. Con base en la localidad de La Iruela, la propuesta de Weekendesk en el Hotel Sierra de Cazorla & Spa incluye desayuno clásico, cena para dos, botella de cava y descuentos en servicios del spa, además de la habitación.

Esta escapada está rebajada un 42%. Dos noches pasan de costar 345 euros a 197.

Las instalaciones y las vistas privilegiadas del Hotel Sierra de Cazorla. Weekendesk

Naturaleza en Puigcerdà con acceso al spa. Con un lago y un parque contiguo en la propia villa, Puigcerdà se consolida como un destino perfecto para desconectar en plena naturaleza. Además, la localidad es el punto base para disfrutar de las diferentes rutas y parques del corazón del Pirineo catalán. Después de una excursión con nuestra mascota, nada como relajarnos en el spa del Hotel Villa Paulita, en promoción en Weekendesk. Con desayuno bufé incluido y habitación doble estándar.

Esta escapada está rebajada un 28%. Una noche pasa de costar 178 euros a 128.

Las instalaciones del Hotel Villa Paulita. Weekendesk

