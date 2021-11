Pocas cosas enriquecen tanto como un viaje y, además, son muy deseados si se realizan por placer o para desconectar. Pero, incluso, cuando la escapada es por descanso o placer, viene acompañada de una cuota de estrés e incomodidad ocasionada por los preparativos, el trayecto o el equipaje. En esto último, por mucho que pensemos y preparemos a conciencia, siempre se nos olvida algo. Por tanto, desde 20deCompras queremos liberarte un poco de ese estrés antes de un viaje, con una serie de consejos para que no olvides nada en tu equipaje.

Un cojín para el cuello, bolsas y botes con las medidas exactas para los geles o una mochila antirrobos son algunos de los elementos imprescindibles para hacer más cómodo y seguro tu viaje. Si eres de los que viaja poco, o la pandemia te ha hecho perder habilidades en los viajes, no te agobies por la inversión de dinero que tengas que hacer de golpe, porque en Amazon hay multitud de objetos rebajados para viajes y en este artículo vamos a señalarte algunos de ellos para que hagas una lista antes de partir.

Algo imprescindible que buscamos en un viaje es la comodidad en el trayecto, sobre todo si es largo, porque es el punto de partida de nuestra escapada. Por eso, debemos mimar una de las regiones del cuerpo más castigadas en estos recorridos: el cuello y las cervicales. En este sentido, hoy estás de suerte porque Amazon posee la almohada viscoelástica de viaje perfecta para mimar tu cuello.

Se trata del cojín cervical más vendido de la plataforma, señalizado con la etiqueta Amazon Choice (que identifica los artículos de mejor calidad-precio) y con más valoraciones positivas de los usuarios. Además, este pack incluye antifaz, bolsa de viaje para transportar el cojín cervical y hasta tapones para los oídos (¡qué nada ni nadie te moleste en el viaje!).

La almohada cervical más vendida en Amazon te ayuda a descansar en los trayectos más largos. Amazon

Mochila antirrobos para no sufrir en los viajes

A parte de la comodidad, la seguridad es imprescindible también para viajar. Que te roben durante un viaje es incómodo y, además, peligroso, ya que puedes perder cosas importantes como el dinero o la documentación que pueden terminar con tu viaje, incluso antes de que empiece. Por eso, desde 20deCompras señalamos las mochilas antirrobo como imprescindibles en nuestros viajes para hacerlos más tranquilos y seguros.

Una de las mejores está disponible en Amazon. Se trata de la mochila WAWJ antirrobo e impermeable con más de 4.500 valoraciones positivas en la plataforma del comercio online. El material externo que la envuelve es de tela de Oxford y el interior de poliéster. El uso de telas impermeables posibilita que todas tus cosas estén a salvo, además de los ladrones, del agua. Esta mochila es muy fácil de usar y posee hasta un puerto USB externo, que ayuda a cargar tus dispositivos eléctricos. Además, tiene conector para auriculares para que puedas escuchar tu música favorita mientras viajas. ¿Lo mejor? Cuesta menos de 34 euros.

La mochila antirrobo WAWJ es impermeable y más de 4.500 usuarios la avalan. Amazon

No te quedes sin batería en mitad de un viaje

En los tiempos que corren en los que estamos permanentemente subiendo nuestros viajes a redes sociales es importante no quedarnos sin batería ¿no crees? Pero, además, es de vital seguridad no quedarse si batería cuando estamos fuera de casa, porque podemos necesitar pedir ayuda. Existen transportes de pasajeros donde no puedes cargar tus dispositivos, o en los que pueden estar averiados los enchufes, por eso, es siempre una buena idea tener una opción b para cargar nuestro móvil.

Hablamos, claro, de las baterías externas y, ahora, estás de suerte porque en Amazon está la última Power Bank disponible por tan solo 19,99 euros. Su peso es muy ligero (menos de 200 gramos) y puede cargar el 60% por ciento de la batería de un IPhone 12 en tan solo 30 minutos.

La Power Bank, 20W PD y QC3.0 de carga rápida, lo nuevo de 2021. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.