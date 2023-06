¿Dónde se encuentra la tirolina más grande de España?

2.036 metros entre la salida y la meta, y 400 metros de desnivel, son los escalofriantes datos que definen la tirolina más larga de España. Se encuentra en la localidad pirenaica de Fiscal (Huesca), a la entrada del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Si siempre has soñado con volar y no te asusta estar en el aire sujeto solo por un arnés, esta actividad está hecha a tu medida. Sin ninguna duda se trata de un plan para valientes. Cuando te lances a una velocidad de 160 kilómetros por hora, te sentirás por unos segundos como un pájaro. Y no solo tendrás el subidón de adrenalina garantizado, también podrás disfrutar de unas impresionantes vistas del entorno pirenaico desde todo lo alto.

Un paseo por las alturas

En la tirolina de Huesca pondrás a prueba tu resistencia, porque no solo es la más larga de nuestro país, además está considerada la más rápida del mundo, tras batir el récord mundial de velocidad y alcanzar los 189 kilómetros por hora. Imagínate lo que sentirás en este vertiginoso descenso que realizarás en tan solo 80 segundos.

La experiencia se realiza en uno de los lugares más bellos de España, por lo que te recomendamos que tanto en el trayecto de subida, como cuando ya estés arriba, disfrutes también de las espectaculares vistas de la sierra de Ordesa, así como de bonitos pueblos como Sarvisé, Torlao, Buesa o Ainsa.

También puedes vivir esta experiencia en pareja, siempre que la suma del peso de las dos personas, no supere los 150 kilos. y que la diferencia de peso entre ambos tampoco sea mayor de 40 kilos. El trayecto se realiza equipado con casco y gafas de protección. Precios de los vuelos: individual: 40 €/ tandem: 79,20€/ menores: 39,60€.

Otras alternativas de tirolinas en España

Además de la de Huesca, hay otras tirolinas en nuestro país donde puedes lanzarte a esta aventura. De hecho, en los últimos años, la popularidad de esta actividad ha crecido como la espuma. Las hay para todos los gustos, pero todas te dejarán sin aliento.

Tirolina del Fuentespalda (1.980 metros)

Tiirolina de Fuentespalda, en la comarca turolense del Matarraña, a 20 kilómetros de Beceite.

El trayecto de un extremo al otro dura un minuto y medio y se pueden alcanzar velocidades entre 110 y 120 km/h. Esta tirolina que se encuentra en la provincia de Teruel, es una de las más largas del mundo, y además es apta para personas con movilidad reducida, al contar con arneses específicos que se adaptan a sus necesidades. Aprovecha esta actividad para descubrir los bonitos rincones de la Comarca del Matarraña, conocida como la Toscana aragonesa. Precio del salto: 32€. (puedes aprovechar la oferta de 29€ que se aplica solo a las 10:00 horas previa reserva).

Tirolina de Liebana (1.600 metros)

Esta tirolina que se encuentra en Camaleño, en el corazón de Cantabria, es otro más de los grandes atractivos turísticos de la zona. Cuenta con un desnivel de 180 metros y una velocidades que puede superar los 100 kilómetros por hora. Sus 1.600 metros de extensión se realizan combinando dos tirolinas, primero la de un kilómetro y después la de 600 metros, se hacen una después de otra. Está situada en la carretera que va de Potes a Fuente Dé. Precio: 35 € (las dos tirolinas).

Tirolina Las Hoces (445 metros)

La tirolina urbana doble más grande de Europa está en Cuenca. Con sus 445 metros de longitud y 120 metros de altura en su punto más elevado, es una de las últimas en sumarse a la lista, ya que se inauguró a principios de este año. Durante 30 segundos tienes garantizadas unas vistas únicas del Casco Antiguo desde la Hoz del Huécar. Precio: 25 €

Tirolina de Sanlúcar de Guadiana (720 metros)

Tirolina de Sanlúcar de Guadiana (Huelva). DIPUTACIÓN DE HUELVA

Esta tirolina te hará viajar en el espacio y en el tiempo. Tal y como lo oyes, porque tiene la particularidad de que el salto comienza en nuestro país pero termina en Portugal, donde ganarás una hora debido a la diferencia de uso horario entre ambos países. Se trata de un recorrido de 720 metros, a una velocidad de unos 80 kilómetros por hora, que se realiza en aproximadamente un minuto. Se sale desde Sanlúcar de Guadiana, Huelva, y tiene como destino la bonita localidad portuguesa de Alcoutim. Precio: 15€, incluye el billete de vuelta en el transbordador.

