Se llama “Wonder of the Seas”, pertenece a la compañía Royal Caribbean y es el nuevo rey de los océanos. Desplaza 236.857 toneladas brutas y tiene 362 metros de eslora y 64 de manga. Sus 18 cubiertas albergan 2.867 camarotes para alojar hasta 6.988 pasajeros.

En el mes de mayo empieza a operar desde el puerto de Barcelona con un crucero exclusivo de dos días de navegación reservado para invitados VIP y huéspedes especiales. El "Wonder of the Seas" es el quinto barco de la clase Oasis de Royal Caribbean y, como sus hermanos, incorpora diferentes barrios o distritos a bordo.

'Wonder of the Seas" Royal Caribbean

¿Cómo participar?

Para participar en el sorteo de dos días de navegación para dos personas (del 4 al 6 de mayo) en uno de sus nuevos camarotes dobles y poder disfrutar de todo lo que ofrece este gigante del mar, solo tienes que registrarte en este enlace. Además de poder llevarte esta magnífica experiencia, te enviaremos todos los viernes nuestra newsletter de viajes.

Y si la suerte no acompaña, no te preocupes: estar suscrito a nuestra newsletter de viajes te permitirá participar en más sorteos y cruceros gratis, así como obtener descuentos y recibir ofertas para tus próximas escapadas y estar al día de las novedades y tendencias del mundo de los viajes.

(*) Sorteo activo hasta el lunes 14 de marzo de 2022 a las 14:00 hrs.