Siete escapadas a bajo precio que aún puedes reservar para el puente de diciembre

Solo necesitas un día de vacaciones para juntarte con cinco en uno de los puentes más esperados en España. Y si has sido previsor (o despistado y has contado mal) y te has guardado tres, ahora dispones de nueve para lo que ya no consideramos escapada sino un gran viaje en toda regla.

Con las fechas ya claras, empieza la búsqueda de destino. Y sí, a estas alturas todavía es posible organizar un plan interesante, pero si te puede la presión, aquí van algunas ideas a destinos low cost, pero muy recomendables.

Castillo de Santa Bárbara en Alicante. Getty Images

1. Alicante

Gracias a la llegada de nuevas compañías a nuestras vías, el viajar en tren ya no es un lujo inaccesible y la variedad de precios es tan amplia como sus horarios. En Alicante, la temperatura media durante el día en diciembre son 18 grados, por lo que los paseos por la playa están más que garantizados y las paellas sientan mucho mejor que con el calor estival. Con esta temperatura también es más agradable hacer turismo, ese que no haces cuando solo buscas tirarte en la arena. Por eso, este puente podría ser la oportunidad perfecta para subir hasta el castillo de Santa Bárbara y conocer su historia a la vez que te enamoras de sus vistas.

La Marina de Málaga. Lucas Viani

2. Costa del Sol

Muchos de los grandes hoteles de la zona cierran sus puertas en invierno y este puente es la gran despedida. Por eso, en muchos establecimientos hay grandes descuentos y ofertas que es difícil rechazar. La temperatura aquí también es maravillosa en estas fechas y a un paso tienes Málaga, una ciudad conocida por su buen ambiente y por su amplia oferta cultural. Mañanas de museo, tardes de tiendas y atardeceres mirando al mar. ¡Planazo!

Grand Place de Bruselas. Getty Images/iStockphoto

3. Bruselas

La capital de Europa tiene conexión con varios aeropuertos españoles y muchos de esos vuelos están operados por aerolíneas de bajo coste, por lo que encontrar un vuelo barato suele ser bastante sencillo. Una vez allí las opciones son abundantes y variadas, aunque hay algunos imprescindibles como maravillarse con la belleza de la Grand Place, subir al El Atomium o probar unas cuantas cervezas artesanales locales. La capital belga también es el inicio perfecto para algunas de las rutas más bonitas del corazón de Europa, como la que une Gante con Brujas o adentrarse en la desconocida Valonia, la zona situada más al sur del país.

Galería Vittorio Emanuele II en Milán. Andrey Omelyanchuk

4. Milán

Otro clásico que siempre aparece cuando se buscan billetes a buen precio y otra excelente opción para este puente de diciembre. Como en el resto de Italia, la buena gastronomía está más que asegurada, algo por lo que ya empieza a sumar puntos. Entre la impresionante plaza de su catedral y las preciosas galerías de Vittorio Emanuele II estarás entretenido un buen rato, pero no creas que esto es lo único que debes visitar en Milán.

Además, volvemos a estar en un punto estratégico para conocer otras ciudades destacadas como Bérgamo y Brescia, que terminan este mes su reinado como capitales de la cultura en Italia. Si prefieres algo de naturaleza, pero con un punto de glamour, piérdete entre los paisajes y los coquetos pueblos que rodean el lago de Como.

Carretera en el Parque Nacional de Timanfaya. Getty Images

5. Lanzarote

Si las largas excursiones y el visitar museos no era tu idea para este puente y lo que buscas en un sitio donde descansar y dejar de pasar frío, debes saber que Lanzarote tiene todavía grandes ofertas. Vuelos baratos para toda la familia y hoteles a pie de playa para recordar los días de verano. La isla es famosa por sus paisajes y en estas fechas los podrás disfrutar con mucha menos gente a tu alrededor. Eso sí, no te vayas sin visitar el Parque Nacional de Timanfaya.

Parque Natural de Somiedo en Asturias. Getty Images

6. Asturias

Destino low cost por excelencia. Busca una casa rural en una de las muchas zonas verdes de su interior y disfruta de sus productos gastro. Fabes, cachopo, pescados frescos, quesos y mucha sidra sin remordimientos, que la “operación biquini” queda lejos. Si no tienes una zona clara, apuesta por Somiedo. Sube hasta los Lagos de Saliencia y, tras una corta caminata, encontrarás algunos de los paisajes más bonitos. En Veigas podrás conocer cómo eran las casas antiguas, su famosos Teitos de Braña, y en Pola de Somiedo visitar la Casa del Oso y aprender sobre cómo se ha protegido al oso pardo.

Interior de la Mezquita Azul de Estambul. ANDREY YARYGIN

7. Estambul

Si entre tus ideas había destinos más exóticos, la capital turca se presenta como opción ideal, más aún cuando vemos los precios a los que siguen ahora los billetes. Sea como sea tu presupuesto, seguro que te queda algo para regatear en el Gran Bazar e incluso para dar un paseo en barco por el Bósforo. Imprescindible la visita a la Mezquita Azul, a Santa Sofía, al Palacio Topkapi… y degustar la comida típica.

