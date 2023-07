Una vertiginosa ruta por pasarelas de madera en Portugal: paisajes únicos, miradores y cascadas

A lo largo y ancho de Portugal, es frecuente encontrar pasarelas de madera que desafían los acantilados y las montañas y nos regalan rutas a través de bellísimos paisajes. Además, estas se han convertido en atracciones turísticas muy populares entre los viajeros. Por ejemplo, en el corazón de la Beira Baixa se extienden los Passadiços do Orvalho, un recorrido de vértigo que combina las pasarelas con miradores desde donde contemplar cascadas y otros paisajes únicos.

Un recorrido accesible y espectacular

La región de Beira Baixa, al este de Portugal, acoge el distrito de Castelo Branco. Es ahí donde encontramos el municipio de Oleiros, cuyo territorio está ocupado en parte por el Geoparque Naturtejo de la Meseta Meridional. Este espacio natural guarda en su interior un total de 17 monumentos geológicos como las imponentes Portas de Ródão o los icnofósiles de Penha Garcia.

Passadiços do Orvalho. Ricardo.moniz

Aquí también encontramos los Passadiços do Orvalho, que forman parte de la Geo Ruta do Orvalho. Aunque esta tiene una longitud de aproximadamente 9 km, las pasarelas solo se construyeron en puntos clave a lo largo del recorrido, para permitir el paso por zonas difíciles de transitar. Esto hace posible que un mayor número de personas acceda a los maravillosos parajes naturales del geoparque, al mismo tiempo que se reduce el impacto visual en la naturaleza.

Nueve kilómetros llenos de belleza natural

Los Passadiços do Orvalho serpentean entre algunos de los parajes más bellos de la Beira Baixa. Los tramos más largos son lo que rodean los paisajes más sobrecogedores: la Cascada da Fraga de Água d'Alta y el Mirador de Cabeço do Mosqueiro, con unas espectaculares vistas panorámicas de las sierras do Açor, Gardunha, da Lousã y da Estrela. Eso sí, a lo largo del recorrido hay otros puntos destacables como otras cascadas, pozas e incluso puentes de madera.

Passadiços do Orvalho. Vitor Oliveira

Dependiendo de la distancia que queramos recorrer y nuestro nivel físico, podemos empezar la ruta en un punto u otro. Por ejemplo, para un camino más corto, una buena opción es comenzar en la zona que directamente da acceso a la Cascata da Fraga de Água d'Alta. De esta manera, recorreríamos menos de 2 kilómetros para disfrutar de la belleza del salto de agua. Sin embargo, si se dispone de tiempo y buena condición física, es muy recomendable hacer toda la ruta.

La época del año más recomendada es la primavera y el otoño, de modo que nos libramos del calor de los meses estivales y de la lluvia y el frío del invierno.

