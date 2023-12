Las dos rutas en tren más espectaculares de España: vistas increíbles y monumentos únicos

Si quieres conocer el norte y el sur de España de una manera totalmente diferente, te recomendamos que te animes a viajar en tren. El fotógrafo y periodista, Sergi Reboredo, en su nuevo libro, Trenes por España, asegura que es uno de esos viajes que hay que hacer al menos una vez en la vida.

Es muy común oír hablar de viajes en crucero, donde recorrer distintos lugares atravesando el mar sobre un barco. Pero ¿habías oído hablar sobre recorrer distintos destinos en un mismo tren? No, no nos referimos al interrail, clásico viaje entre jóvenes que compran un bono de distintos trenes para recorrer Europa. Si no a trenes de lujo, con los que sentirse como un viajero de los de antes.

Lo que hoy te traemos, son dos recorridos por España, uno por el norte y otro por el sur, con los que recorrer destinos únicos de la geografía de nuestro país. Todo ello sobre increíbles trenes que tienen mucha historia y, sobre todo, un carácter único, clásico, romántico y un poco nostálgico al volver a viajar de esta forma tan tradicional.

Y es que los viajes en tren no son solo trayectos, son el motor que pone en marcha la ilusión por descubrir nuevos lugares y vivir emocionantes experiencias. Desde que tuvo lugar en Barcelona el primer trayecto en tren en 1848, instaurando así el turismo moderno, viajar ha cambiado por completo las vidas de las personas.

De todo eso, y de mucho más, va Trenes por España, el nuevo libro de Sergi Reboredo, publicado por Anaya Touring. Una recopilación de los recorridos en tren más significativos que nos podemos encontrar en la actualidad. Algunos son trenes históricos, otros destacan por la belleza de su recorrido, los hay considerados de lujo y también es posible encontrar trenes temáticos que transportan al viajero a otra época.

Libro Trenes por España, de Anaya Touring. Cedida

Dos de ellos los encontrarás a continuación, en estas rutas en tren por el norte y el sur de España.

El sur sobre el Al Ándalus Express

Una semana recorriendo los pueblos más impresionantes de Andalucía en un magnífico hotel sobre ruedas. Desde Sevilla hasta Málaga con la calma y el lujo como insignia.

Un total de ocho días serpenteando por los pueblos más emblemáticos de Andalucía a ritmo sosegado, pero a bordo de uno de los trenes más fastuosos del mundo. Sus ostentosos interiores, decorados con maderas nobles y paredes engalanadas con delicadas marqueterías, transportan al viajero a la atmósfera de los grandes viajes en tren del pasado.

Tren Al Ándalus llegando a la estación de Cáceres. Nelso Silva / iStock

Un recorrido de siete días por las históricas ciudades de Sevilla, Jerez, Córdoba, Granada y Málaga, viajando entre colinas onduladas de olivares y las estribaciones más pedregosas de Sierra Nevada. Aunque a priori pueda parecer un calendario agotador, la cadencia sosegada de las visitas y una restauración exquisita invitan a la paz y la tranquilidad, de tal manera que, incluso, la semana se hace corta.

La Catedral con su magnífica Giralda, el Real Alcázar con sus bellos jardines, la Plaza de España, la Torre del Oro... Sevilla es una de las ciudades más bonitas de España, pero un poco menos en verano. Y es que durante la temporada estival se superan con facilidad los 35 años y salir a la calle en la capital andaluza se hace casi imposible. PIXABAY / 12019

El convoy lo componen quince coches, algunos con una increíble hoja de servicio; por ejemplo, uno de los coches cama restaurado, que antaño transportaba regularmente a la familia real inglesa entre Calais y la Costa Azul. A los siete coches cama hay que sumar dos coches restaurante, salón y librería; bar, pista de baile y otros coches para el personal de a bordo. El interior de los dormitorios conserva los accesorios art deco originales, como piezas de grifería, suelos de mármol y una lámpara de mesa con flecos rosa que proporciona un encantador toque belle époque.

Los coches suites del Al Andalus pertenecen a la misma serie que los que se construyeron en Francia para los desplazamientos de los miembos de la monarquía británica. En el Al Andalus hay elementos originales, pero con avances tecnológicos de última generación. RENFE

Sin duda, un recorrido de lo más completo con Sevilla como lugar de partida, pasando por la ciudad de la luz, Cádiz, Jerez de la Frontera con su vino y caballos, Ronda como moradas de novelistas, las ciudades Patrimonio de Córdoba, Úbeda y Baeza, la mágica Granada y la especial Málaga como punto final.

La Alhambra desde el Mirador de San Nicolás, en el Albaicín. Jiuguang Wang / Flickr

Un entorno mágico con el que viajar al pasado tanto por la arquitectura de estas características ciudades como por este tren tan especial con sus restaurados vagones de 1930.

El norte a bordo del Transcantábrico Gran Lujo

Vista del Tren transcantábrico. Tren transcantábrico.

Un viaje en tren por la España Verde. Ocho días inolvidables los cuales se zigzaguea por la bellísima cornisa cantábrica a bordo de uno de los trenes más singulares del mundo, asistido por un autobús para cubrir los trayectos a los que no llega la estrecha vía férrea.

Porque este exclusivo viaje en tren, uno de los más lujosos de España e incluso de Europa, tiene la particularidad de que transita por una línea de ancho métrico, es decir, de solo un metro de ancho.

El Transcantábrico, mutado de humilde tren carbonero a fastuoso crucero sobre raíles, es el pionero de los viajes en tren recuperados con gusto y mimo, y aderezados con excursiones a lugares del máximo interés turístico. Aunque existen varias propuestas de recorridos, la que nos ocupa es la versión extendida, disfrutando de excursiones y una gastronomía de primer nivel, tanto a bordo del tren como en prestigiosos restaurantes escogidos en las diferentes etapas.

Vagón restaurante del Transcantábrico Gran Lujo. Renfe

Como hace ya años que las vagonetas de carbón desaparecieron de la España Verde. Hoy en su lugar circula la joya del patrimonio histórico ferroviario: legendarios coches Pullman construidos en 1929. Se trata de quince coches rediseñados para la ocasión, de los que siete son coches-cama que incorporan dos suites de lujo cada uno, en donde no falta ni un solo detalle.

El resto de los vagones lo componen el coche salón, decorado magníficamente con auténticos sofás Luis XVI; el bar, el restaurante y el coche-discoteca, donde cada noche se ameniza a los viajeros con diferentes propuestas que abarcan desde música en vivo a otras más originales como cata de gin tonics.

Vistas invernales sobre el Monte Urgull y la Bahía de La Concha, en San Sebastián. Getty Images

El viaje comienza en la elegante San Sebastián, hasta la urbana ciudad de Bilbao para abandonar el País Vasco y visitar una Cantabria infinita con su capital Santander y otras joyas de la comunidad. En el sector asturiano destacan los lagos de Covadonga y Áviles. La última comunidad autónoma del viaje es Galicia, con mar, piedra y monte, pasando por destacados puntos como la famosa playa de Las Catedrales. La meta, siempre, es Santiago de Compostela, que pone el broche final a este recorrido lleno de encanto.

Catedral de Santiago de Compostela, Galicia. Georgios Tsichlis

Un recorrido mágico en un tren que pone en valor toda la maravillosa naturaleza del norte de España, con la que te quedarás impactado mirando por la ventana en cualquier punto de este viaje.

Si quieres descubrir más libros de trayectos, viajes y destinos únicos, no te pierdas puedes echar un vistazo a la web de Anaya Touring. (www.guiasdeviajeanaya.es)

