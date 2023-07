Rutas por el Pirineo aragonés para hacer en familia (o si no estás en buena forma)

1. Gorgas del Alba (Benasque)

Es una de las opciones más sencillas y bonitas de esta zona del Pirineo. Se trata de un sendero circular que no te llevará más de una hora. Aunque presenta cierto desnivel, se puede recorrer perfectamente con niños. Además, está catalogado como sendero botánico, por lo que cuenta con carteles informativos acerca de las plantas y árboles que te van a acompañando en el camino y que dan sombra durante prácticamente todo el tiempo, algo que se agradece en verano.

El premio gordo a este pequeño esfuerzo es poder admirar de cerca las cataratas que va formando el río Esera. El punto de inicio de esta ruta está junto al hotel Turpi, donde podrás aparcar sin problema.

2. Ibones de Asnos y Sabocos (Panticosa)

Cambiamos de valle y llegamos al Valle de Tena para disfrutar de una de las rutas con las que más disfrutan los niños. Y el motivo es porque la primera parte se recorre cómodamente en telecabina. Sí, el mismo que en invierno sube a los esquiadores a las pistas de Panticosa los meses de verano vuelve a funcionar para acercarte a lo más alto de la montaña.

Desde donde te deja el telesilla las vistas ya son impresionantes. Unas fotos para el recuerdo y toca ponerse a caminar por un sendero ancho y bien acondicionado. A la misma distancia (unas dos horas ida y vuelta) se encuentran los dos ibones. Puedes elegir uno o alargar un poco la ruta y disfrutar de los dos. Por cierto, un ibón es la palabra aragonesa con la se denomina a los pequeños lagos de origen glaciar, es decir, el agua proviene del deshielo, no de un río.

3. Ibón de Piedrafita

Seguimos en el Valle de Tena y volvemos a un ibón. El de Piedrafita es muy especial ya que se encuentra encajonado entre altísimas montañas, entre la que destaca la imponente Peña Telera, con sus 2.762 metros de altitud. La distancia es similar, unos seis kilómetros ida y vuelta, pero no hay telesilla. Para compensar, durante este trayecto contamos con más zonas de sombra.

El punto de partida es el parking del parque faunístico de Lacuniacha. Que, por cierto, es un excelente plan si te quedan fuerzas tras la ruta o si te quedas más días por la zona. El camino es muy cómodo, ya que se trata de una pista forestal bien acondicionada y bien señalizada.

Selva de Oza en el pirenaico valle de Hecho. Toño Balaguer

4. Aguas Tuertas (Hecho)

El valle de Hecho se encuentra junto a Navarra y se caracteriza porque sus picos ya no son tan altos como en la parte central del Pirineo y sus valles son algo más amplios. De hecho, la zona que se llama Aguas Tuertas es una explanada donde el río Aragón Subordán forma grandes meandros y nos regala un paisaje precioso y diferente al resto.

Para llegar al punto de inicio de esta ruta tenemos que coger la carretera que lleva hasta la parte más alta del valle, atravesar la Selva de Oza y seguir hasta encontrar la pista llamada Guarrinza. Aquí hay sitio para aparcar, pero también se puede seguir una parte por la pista hasta la barrera, donde hay menos sitios, pero se puede dejar el coche. Desde aquí, la ruta son unos tres kilómetros solo ida por lo que ida y vuelta te llevará menos de dos horas. Eso sí, si quieres ampliarlo hay muchísimas opciones.

Cascada Cola de Caballo en Ordesa. Tono Balaguer

5. Cola de Caballo (Ordesa)

Terminamos con una ruta que no es tan fácil como las anteriores, pero que, sin duda, es la más popular de todo el Pirineo. El que se catalogue con un nivel algo más alto es debido a su extensión, ya que son ocho kilómetros solo de ida. Eso sí, no hay por qué hacerla entera, ya que todo en esta ruta es precioso y la Cola de Caballo, sí, es la catarata más espectacular, pero no la única que encontrarás durante el recorrido.

El punto de inicio es la propia pradera de Ordesa, que en sí misma es una maravilla. Los meses de verano está restringido el acceso y solo se puede llegar con el autobús que sale desde Torla, junto a un gran parking.

