Ruta por el semidesierto más famoso de Europa: está en España y lo adoran los directores de cine

Desde “Juego de Tronos” a “007 El mundo nunca es suficiente” pasando por más de un anuncio de televisión nacional o internacional, Las Bardenas Reales son un excelente plató y esta no es la única curiosidad que podemos nombrar del que está considerado como uno de los mayores parajes semidesérticos de Europa.

Este paisaje único cuenta desde el año 1999 con el reconocimiento de Parque Natural y desde el 2000 es Reserva de la Biosfera

Y es que, a pesar de que al hablar de Navarra nos vienen rápido a la mente imágenes llenas de verde, lo cierto es que al sur, en su frontera con la provincia de Zaragoza, el paisaje cambia por completo. Aquí el verde se sustituye por el marrón, el rojo y el blanco, tonalidades muy características de Las Bardenas. Un paisaje único que desde el año 1999 cuenta con el reconocimiento de Parque Natural y desde el 2000 como Reserva de la Biosfera.

La famosa roca de Castildetierra. kavram

Cómo llegar

Para situarnos en el mapa puedes buscar Tudela, importante localidad navarra conocida por su excelente huerta (no solo cogollos). Y desde allí poner rumbo al Centro de Información de Las Bardenas Reales. Aquí no te cobrarán entrada porque es gratis, pero sí te darán toda la información que necesites, como un plano con los lugares más simbólicos bien destacados.

Varias empresas organizan rutas en bicicleta eléctrica, segway, vehículos 4x4 e incluso a caballo

El recorrido se puede realizar en coche cómodamente. El terreno es accesible y está muy bien señalizado. Además, hay espacios acondicionados para bajarse y poder así hacer todas las fotos que puedas, porque el sitio se merece una buena colección. Pero si quieres algo diferente, puedes probar con bici eléctrica, segway, 4x4 o incluso a caballo, una experiencia que no olvidarás. Hay varias empresas que se dedican a organizar rutas guiadas y lo cierto es que merece mucho la pena.

La Pisquerra es la zona más salvaje de todo el parque. Getty Images/iStockphoto

Puntos destacados

Sin importar cómo decidas recorrer Las Bardenas Reales, debes saber que aquí no hay pueblos ni nunca los hubo, y es que las condiciones climáticas no ayudan. Durante siglos pertenecieron a los reyes navarros, de ahí lo de reales, quienes determinaban quién podía utilizarlas, principalmente para pastoreo de verano. Tan solo hay una parte restringida que no se puede visitar. Pertenece al Ejército del Aire e incluye un campo de tiro, así que mejor no arriesgar.

Durante siglos Las Bardenas pertenecieron a los reyes navarros, de ahí lo de Reales, y ellos determinaban quién podía utilizarlas

El resto, hasta donde alcanza la vista, es naturaleza 100% y son las formas de sus rocas y los caprichos de la erosión del agua y el viento en la roca lo que es digno de admiración. Entre todas las figuras destaca el Cabezo de Castildetierra. Todo un icono del que seguro que has visto alguna imagen. También se le conoce como chimenea de las hadas y algunos expertos avisan de que se trata de una figura frágil que podría romperse, así que no tardes mucho en ir a verla.

Cabezo de las Cortinillas. Poliki

Paisaje de otro planeta

Muy cerquita encontramos el Cabezo de las Cortinillas y los curiosos barrancos que ha ido formado la poca agua que por aquí cae. Cuando sale el Sol el paisaje adquiere una textura diferente e incluso es fácil diferenciar los distintos estratos del suelo, que ha dibujado bandas horizontales de diferentes tonos. Solo hace falta subir a un punto algo más alto para creer que estás en un paisaje de otro planeta. Encontrarás una escalinata con más de 200 peldaños, pero al ser excavados en la propia roca y ser esta tan frágil no es una subida apta para todo el mundo y hay que extremar la precaución. En la parte Blanca encontramos La Pisquerra, la zona más salvaje de todo el parque y también la más difícil de acceder.

Burbujas del hotel Aire Bardenas. Aire Bardenas

Experiencia completa

Ya que has ido hasta el sur de Navarra seguro que quieres saber cómo alargar tu estancia y lograr una escapada de diez. Pues aquí van dos opciones. Si tu plan soñado incluye momento romántico, reserva en el Hotel Aire de Bardenas. Tanto sus habitaciones cubo como las burbujas contienen todos los ingredientes para caer totalmente enamorado.

Si el plan incluye a toda la familia, solo tienes que sacar entradas para el parque Senda Viva. Un espacio único en el que disfrutar de la naturaleza, los animales y algunas atracciones muy originales. No volverás a pensar que en un semidesierto no hay nada que hacer.

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo