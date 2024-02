La ruta por pasarelas de madera hasta preciosas cascadas en Portugal

De una punta a otra de Portugal, podremos encontrar interesantes rutas de senderismo vertebradas a través de pasarelas de madera que nos permiten el acceso a paisajes naturales de enorme belleza. Algunos ejemplos muy conocidos son los famosos Passadiços de Paiva o los de Orvalho, este segundo a menos de dos horas de la frontera con España.

Otro recorrido menos conocido, pero también muy interesante, es el de los Passadiços do Penedo Furado. En este caso, las pasarelas conectan una playa fluvial con una preciosa zona llena de cascadas, pasando por miradores que nos ofrecen vistas de escándalo de los alrededores.

Los Passadiços do Penedo Furado

Los Passadiços do Penedo Furado se inauguraron en 2019, sin embargo, en 2021 se amplió el recorrido, transformando esta ruta en una perfecta atracción turística. Concretamente, encontramos estas pasarelas en el municipio de Vila de Rei, en el distrito de Castelo Branco.

Passadiços do Penedo Furado. Jorge Dias

La ruta es circular y se extiende a lo largo 1,8 kilómetros desde la playa fluvial de Penedo Furado. Esta fantástica zona de baño se convierte en un lugar muy concurrido en los meses de verano, ya que nos permite darnos un refrescante chapuzón en las aguas cristalinas de la Ribeira do Codes, un afluente del río Zêzere.

Desde aquí empezaremos a caminar sobre las pasarelas de madera, que nos llevarán hasta las Cascadas de Penedo Furado, un bonito conjunto de saltos de agua rodeados de vegetación. Pero el recorrido no se queda aquí, ya que si continuamos la ruta llegaremos hasta el Miradouro das Fragas do Rabadão y el Miradouro do Penedo Furado, dos miradores que nos regalan impresionantes vistas de las montañas y el cauce de agua que las atraviesa.

Cascada de Penedo Furado Jorge Dias

Ya de regreso a la playa fluvial, pasando por la Gruta do Penedo Furado, tenemos dos opciones: podemos volver por el camino más corto o hacer un pequeño desvío para visitar el fósil de Bicha Pintada, que según algunos estudiosos tiene más de 480 millones de años de antigüedad.

Cómo llegar a los Passadiços do Penedo Furado

El trayecto en coche desde Lisboa hasta los Passadiços do Penedo Furado es de 1 hora y 50 minutos por la A1 y la A23. En la zona podremos encontrar una zona habilitada para aparcar el coche.

