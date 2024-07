Pasarelas de Alquézar: una ruta vertiginosa por paisajes únicos en Aragón

En el corazón de la Sierra de Guara, en la provincia de Huesca, Aragón, se encuentra el pintoresco municipio de Alquézar, considerado uno de los más bonitos de España. Este encantador pueblo medieval, declarado Conjunto Histórico-Artístico, es el punto de partida para una aventura inolvidable: recorrer las impresionantes pasarelas de Alquézar, una ruta vertiginosa que se adentra en el espectacular cañón del río Vero.

Esta emocionante travesía permite a los visitantes explorar el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara de una manera segura y llena de adrenalina. A lo largo de los 3 kilómetros de recorrido, con un desnivel positivo de 180 metros, las pasarelas de madera y hierro se suspenden sobre el río, ofreciendo vistas panorámicas de las formaciones rocosas y las cascadas que conforman este entorno natural único. El sendero, perfectamente integrado en el paisaje, atraviesa un bosque de encinas y quejigos, regalando a los senderistas una experiencia inmersiva en la naturaleza.

Inicio de la ruta

La ruta de las pasarelas de Alquézar comienza cerca de la plaza Rafael Ayerbe, justo al lado del Ayuntamiento. Los mayores de 12 años deben abonar una tasa de 5 euros, destinada al mantenimiento y limpieza de la infraestructura y su entorno. Aunque el recorrido es relativamente sencillo, es importante seguir algunas recomendaciones para disfrutar plenamente de la experiencia y garantizar la seguridad de todos los visitantes.

Consejos para disfrutar de las pasarelas de Alquézar

Impresionantes vistas desde las pasarelas de Alquezar Getty Images

En verano, es fundamental llevar suficiente agua y protección solar, ya que no hay fuentes en el recorrido y la última parte puede resultar pesada en días calurosos. Además, se recomienda proteger la cabeza con una gorra o sombrero. Si se va con perro, este no podrá ir suelto, y la ruta no es apta para bicicletas. Es importante respetar estas normas para preservar el entorno natural y garantizar la seguridad de todos los visitantes.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el calzado. Es imprescindible llevar un buen calzado que garantice un buen agarre y sujeción del pie, ya que los incidentes por resbalones y torceduras son frecuentes, especialmente cuando el trayecto está húmedo. No se permite la entrada con chanclas, plataformas, tacones o sandalias que no sean específicas para montaña. Se recomienda optar por botas de trekking o zapatillas deportivas con suela antideslizante para afrontar con seguridad los tramos más exigentes del recorrido.

Un entorno natural lleno de vida

Mirador colgante al final del recorrido de las pasarelas del Alquézar Getty Images

Además de las impresionantes vistas que ofrecen las pasarelas, los alrededores del cañón del río Vero albergan una gran diversidad de paisajes y abundante vida silvestre. Los visitantes podrán descubrir cuevas, admirar pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y observar la flora y fauna autóctonas, como numerosos buitres y algunas águilas. Entre las especies más destacadas se encuentran el buitre leonado, el alimoche, el quebrantahuesos y el halcón peregrino, que sobrevuelan majestuosamente el cañón.

La vegetación del entorno es igualmente impresionante, con una gran variedad de plantas aromáticas como el tomillo, el romero y la lavanda, que perfuman el aire y añaden un toque de color al paisaje. Además, en primavera, las laderas se cubren de flores silvestres, creando un espectáculo visual único.

Para aquellos que deseen aprovechar al máximo su visita, se ofrecen servicios de guías y visitas organizadas que brindan información detallada sobre la geología, la flora y la fauna del lugar. Además, se proporciona el equipo necesario para actividades como el barranquismo, garantizando la seguridad y el disfrute de los visitantes. Estas actividades permiten explorar rincones inaccesibles del cañón y descubrir la belleza oculta de este paraje natural.

Cueva del Picamartillo, en la ruta de las pasarelas de Alquézar (Huesca) Cedida. Ayuntamiento de Alquézar

Un recorrido senderista inolvidable

Es importante destacar que el maravilloso recorrido de las Pasarelas de Alquézar es exclusivamente senderista y está prohibido el baño en el río. Esta ruta ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza y la aventura, permitiéndoles explorar un entorno natural impresionante de una manera segura y emocionante. Además, el sendero está perfectamente señalizado y cuenta con paneles informativos que explican la historia, la geología y la biodiversidad de la zona.

Las pasarelas de Alquézar se han convertido en un destino turístico de referencia en Aragón, cautivando a visitantes de toda España y del extranjero con su asombrosa belleza y su amplia variedad de actividades al aire libre. Este recorrido, que combina deporte, naturaleza y cultura, es una oportunidad única para descubrir los tesoros que esconde la Sierra de Guara y disfrutar de una experiencia inolvidable en familia o con amigos.

Alquézar, un pueblo con encanto

Así es Alquézar, uno de los tres pueblos españoles que están entre los mejores del mundo para hacer turismo

Además de las pasarelas, el pueblo de Alquézar merece una visita detenida. Sus estrechas calles empedradas, sus casas de piedra y sus edificios históricos, como la Colegiata de Santa María, del siglo XI, transportan a los visitantes a otra época. El casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, es un ejemplo perfecto de la arquitectura medieval aragonesa.

Alquézar también cuenta con una variada oferta gastronómica, con restaurantes que ofrecen platos típicos de la región, como el ternasco asado, las migas aragonesas o el chilindrón. Además, los visitantes pueden degustar los excelentes vinos de la zona, amparados bajo la Denominación de Origen Somontano.

Las pasarelas de Alquézar y su entorno ofrecen una experiencia completa para los amantes de la naturaleza, el deporte y la cultura. Este rincón de Aragón, con sus paisajes impresionantes, su rica biodiversidad y su patrimonio histórico, es un destino imprescindible para aquellos que buscan desconectar de la rutina y sumergirse en un entorno natural único.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.