Las mejores rutas de la Sierra de Madrid con la llegada del buen tiempo: fáciles y en familia

La llegada de las buenas temperaturas y el calor a España hace que cada vez más personas realicen actividades al aire libre. Recorrer una ruta de senderismo es una opción perfecta para pasar un día en familia rodeados de entornos espectaculares y de una naturaleza de ensueño, y en la Sierra de Madrid, a apenas unos kilómetros de la capital, hay varios senderos que son perfectos para completar en familia.

Estas rutas se caracterizan por ser de una longitud no muy larga y de no ser extremadamente complicadas, por lo que el terreno también es muy propicio para que los niños también las completen. Además, los entornos que las rodean y las vistas que se pueden vislumbrar desde los recorridos son espectaculares, por lo que no hay mejor manera de celebrar la llegada del buen tiempo que pasando un día en la naturaleza.

La Chorrera de los Litueros

Chorrera de los Litueros, Madrid @jjfarquitectos / istockphoto

A unos 100 kilómetros de la capital de España, en el término municipal de Somosierra, se encuentra la ruta de la Chorrera de los Litrueros, una ruta de apenas 1,64 kilómetros que comienza en la preciosa Ermita de Nuestra Señora de la Soledad y que termina en la cascada que da nombre al sendero, que es la más alta de toda la Comunidad de Madrid. Un recorrido repleto de vegetación que encantará tanto a los mayores como a los más pequeños de la familia.

Senda al Puente Romano

Puente romano de el Berrueco, al norte de Madrid. Borjaanimal / Wikimedia Commons

Del pequeño municipio de El Berrueco, de apenas mil habitantes, parte una increíble ruta de senderismo que termina en un espectacular puente de la época romana. La distancia total entre ida y vuelta es de poco más de cinco kilómetros, por lo que es perfecta para realizarla en familia y pasar el día rodeados de naturaleza en un enclave histórico de la Comunidad de Madrid (la construcción data del siglo I a.C).

Senda de la Dehesa

Senda de la Dehesa Sierra Norte de Madrid

Fresnos, robles y arces son solo algunos de los árboles que encontrarás en esta preciosa ruta de senderismo de seis kilómetros que atraviesa enclaves naturales increíbles como el arroyo de la Pasada. Además, al tratarse de una zona donde la actividad agrícola estuvo muy presente, en el camino podrás encontrar algunas chozas y construcciones que erigieron los labradores, lo que llena de encanto a este recorrido.

La Cascada del Purgatorio

Cascada del Purgatorio. Carlos Delgado

Si se desea hacer una ruta de senderismo un poco más larga, la mejor opción es completar el recorrido que lleva a la Cascada del Purgatorio. Para llegar a ella hay un sendero de casi 12 kilómetros que se inicia en el Puente del Perdón, en el municipio de Rascafría, y que atraviesa lugares magníficos como el Monasterio de Santa María del Paular hasta llegar a este impresionante salto de agua proveniente del arroyo del Aguilón.

Senda del río Hayedo de Montejo

Espacio natural el Hayedo de Montejo, en Madrid. Comunidad de Madrid

Pocas veces se puede decir que has paseado por un entorno declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El Hayedo de Montejo es un bosque de 250 hectáreas en el que hay numerosas rutas de senderismo perfectas para completar en grupo, aunque la ideal es la de dos kilómetros que serpentea por la orilla del río Jarama. Un recorrido espectacular a apenas una hora y media de Madrid.

