Una impresionante ruta por pasarelas de madera sobre acantilados en Portugal

Los preciosos paisajes de Portugal nos regalan experiencias tan mágicas como la de los Passadiços do Cerro da Candosa, una ruta por pasarelas de maderas colocadas sobre los escarpados acantilados de la freguesia de Vila Nova do Ceira. Recorrer este sendero es una experiencia mágica, una actividad turística única muy recomendada si estamos visitando el centro del país luso.

El imponente desfiladero de Cabril do Ceira

Los Passadiços do Cerro da Candosa recorren uno de los lugares más mágicos de Vila Nova do Ceira, que pertenece al municipio de Góis. La ruta nos permite disfrutar con seguridad de uno de los paisajes más imponentes de la zona, el desfiladero de Cabril do Ceira. Este cañón rocoso se fue creando por la erosión de las aguas del río Ceira hasta convertirse en uno de los paisajes más espectaculares de la región central de Portugal.

Passadiços do Cerro da Candosa. Getty Images/iStockphoto

Las estructuras de madera se encuentran junto a la Ermita de Nossa Senhora da Candosa, un templo religioso que se levanta sobre unos acantilados de cuarcita que forman parte de una cresta montañosa que atraviesa toda la comarca y se extiende entre la Serra do Penedo, más conocida como Penedos de Góis, y la Serra do Buçaco.

Más de un kilómetro de pasarelas

Las pasarelas tienen una extensión de 600 metros, es decir, que la longitud total de la ruta es de 1,2 kilómetros entre la ida y la vuelta. A ello se suman empinadas escaleras (con un total de 450 escalones) que iremos subiendo y bajando mientras contemplamos las bellas panorámicas que nos envuelven. Igualmente, iremos parando en miradores con unas vistas sobrecogedoras del cauce del río Ceira y del propio desfiladero de Cabril do Ceira.

Passadiços do Cerro da Candosa. Getty Images/iStockphoto

Cuando acabemos la excursión, todavía podremos disfrutar más de la zona, bajando hasta la base del cañón. Allí nos esperan piscinas naturales de aguas limpias y frescas, donde podremos darnos un agradable baño durante los meses de verano.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.