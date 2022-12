El sector de los cruceros fue uno de los más castigados durante la crisis, pero ha sabido aguantar y remontar las adversidades. Para el año 2023 hay numerosas novedades, con nuevos barcos e itinerarios cada vez más singulares y sorprendentes. Estos son algunos de ellos.

MSC World Europa. MSC Cruceros

Mediterráneo en el MSC World Europa

Estrenado a finales de 2022 y bautizado en Qatar, donde permaneció durante el Mundial de Fútbol como hotel, el moderno barco de MSC Cruceros, primero de esta naviera impulsado por Gas Natural Licuado, ofrece para el verano de 2023 cruceros de siete noches por el Mediterráneo haciendo escala en los puertos italianos de Génova, Nápoles y Messina, en La Valeta (Malta), Barcelona (España) y Marsella (Francia). Con 22 cubiertas y 2.626 camarotes, MSC World Europa es el primer barco de la clase World Class y cuenta con 33 restaurantes, bares y salones, incluyendo seis restaurantes de especialidades y siete nuevos conceptos de bares y cafés, seis piscinas en distintas partes del barco y la zona infantil más grande de MSC Cruceros. msccruceros.es

Barco de expedición MS Maud. Oscar Farrera

Circunnavegación de Islandia con Hurtigruten

“Círculo de hielo y fuego” es el nombre elegido para la nueva ruta de la compañía naviera noruega Hurtigruten que circunnavegará Islandia en un recorrido de once días a bordo del MS Maud, uno de los barcos de expedición de la compañía en Noruega. Los pasajeros disfrutarán de la vida salvaje, la cultura y la naturaleza de Islandia en diez paradas donde campos de lava, aguas termales burbujeantes y una marcada herencia vikinga serán los protagonistas del viaje. Con salidas en julio y agosto de 2023, este nuevo recorrido alrededor de Islandia de Hurtigruten se suma al nuevo itinerario por la Antártida el próximo mes de enero de la naviera y a sus dos nuevas rutas icónicas a partir del mes de junio, la North Cape Express y The Svalbard Express, a bordo del MS Trollfjord, diseñadas para celebrar el 130º aniversario de la compañía en 2023. hurtigrutenspain.com

Icon of the Seas. Royal Caribbean

El Caribe con el gigante Icon of the Seas

A finales del próximo año comenzará a navegar el nuevo barco de cruceros más grande del mundo, el Icon of the Seas. El nuevo gigante del mar, construido y desarrollado por Royal Caribbean, tiene capacidad para 9.950 pasajeros, entre huéspedes y tripulación, cuenta con el parque acuático más grande en el mar, la primera piscina infinita suspendida sobre el océano y una oferta gastronómica con más de 40 opciones de restaurantes. Toda una megaciudad sobre el mar repartida en nueve vecindarios para satisfacer las necesidades de cada pasajero. Icon of the Seas navegará en itinerarios de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental desde Miami. Cada crucero visitará la isla privada de Royal Caribbean, Coco Cay, en Bahamas, y otras lugares del Caribe como Cozumel (México), Philipsburg (San Martín) y Roatán (Honduras). royalcaribbean.com

MSC Euribia. MSC Cruceros

Norte de Europa en el MSC Euribia

Concebido como una obra de arte en sí mismo, en junio comenzará otra de las novedades de MSC Cruceros. Tercer barco de la clase Meraviglia-Plus, el nuevo MSC Euribia, segundo buque de la naviera propulsado por Gas Natural Licuado, realizará itinerarios de siete días por las costas y puertos del norte de Europa durante los meses de verano. El nombre del barco rinde homenaje a la diosa Eurybia, que aprovechó los vientos, el clima y las constelaciones para dominar los mares. En su interior destacará la cúpula LED más larga del mar y en su exterior la original obra de arte que decora su casco, firmada por el artista Alex Flämig. msccruceros.es

Serenade of the Seas. Royal Caribbean

Ultimate World Cruise, la gran vuelta al mundo

En diciembre de 2023 arranca el crucero de vuelta al mundo más largo del planeta. Con salida y llegada en Miami (Estados Unidos), navegará desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 10 de septiembre de 2024, ofreciendo a los pasajeros un total de 274 noches a bordo y la posibilidad de visitar 150 destinos en 65 países de los siete continentes y contemplar once de las grandes maravillas del mundo. La excepcional travesía se denomina Ultimate World Cruise y se realiza a bordo del barco Serenade of the Seas, de Royal Caribbean. Se puede reservar el Ultimate World Cruise completo o elegir entre alguna de las extensas cuatro expediciones que recorren América, Asia y el Pacífico, el Mediterráneo o Europa del norte. royalcaribbean.com

