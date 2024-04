Cinco Parques Nacionales de España a los que les sienta de maravilla la primavera

La primavera es temperaturas en ascenso, más horas de luz y la naturaleza haciendo su magia. El campo y los bosques muestran su cara más colorida y cualquier sendero se presenta como ideal para dar un largo paseo y practicar algo de deporte (que ya tocaba después de un largo invierno). De entre todas las posibilidades hay algunas que destacan por encima de todas tanto por su belleza como por su estado de conservación. Y estos son los Parques Nacionales.

En España tenemos 16 espacios que cuentan con esta categoría, lo que implica que son zonas de alto valor natural y cultural y que cuentan con cierta protección para asegurar su conservación. De entre todos ellos también podemos hacer un grupo de los que son más especiales en estas fechas y aquí va el resultado.

Lago Enol, en Asturias. Víctor Marques Fernández

1. Picos de Europa

Aparece el primero de la lista por una razón clara: fue el primer parque en obtener este sello. De eso hace más de cien años y solo podemos decir que ir cumpliendo años le ha sentado de maravilla. Estas fechas son ideales para perderse entre los muchos senderos que recorren la zona, más allá del típico que borda los Lagos de Covadonga. Además, una experiencia muy especial es dormir en uno de sus refugios de montaña y es a partir de mayo cuando todos abren sus puertas. Esta web te puede ayudar a planear tu ruta y ver qué refugios te encajan mejor: asturias.com/refugios-picos-de-europa

Tablas de Daimiel. mehdi33300 / iStock

2. Tablas de Daimiel

Se trata de uno de los humedales más importantes del centro peninsular, pero también el más amenazado de toda Europa. Se encuentra en la provincia de Ciudad Real y está considerado como el último representante del ecosistema denominado tablas fluviales, un ecosistema complejo ya que se mezcla la llanura inundada por los desbordamientos de los ríos Guadiana y Gigüela con otra zona a la que llegan aguas subterráneas de diferentes acuíferos. Esas zonas inundadas son el hábitat de numerosas especies, por lo que los amantes de la ornitología encuentran aquí su paraíso gracias a los numerosos espacios dedicados para el avistamiento de aves.

Esta primavera las Tablas de Daimiel está de celebración gracias a las recientes lluvias caídas en la zona. Siempre pendientes de la gran amenaza de la sequía, este mes la zona inundada ha aumentado considerablemente, suponiendo un respiro para su ecosistema y también regalando una gran oportunidad a los visitantes de ver su belleza como hacía tiempo que no se podía.

Parque Nacional de Doñana. ESTELA GIL COSTA

3. Doñana

Al igual que las Tablas de Daimiel, las lluvias también han dado un respiro a Doñana, uno de los humedales más importantes de toda Europa. Ubicado entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva, cuenta con una extensión de más de 120.000 hectáreas que se dividen entre Parque Natural y Parque Nacional. Una de las ventajas con las que cuenta Doñana es su variedad de paisajes, que incluye desde los humedales a las marismas pasando por zonas de bosque mediterráneo y larguísimas playas con altas dunas. Todo un espectáculo que las temperaturas de la primavera dejan disfrutar con mayor comodidad.

Playa de Rodas. Getty Images/iStockphoto

4. Islas Atlánticas de Galicia

Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada. Cuatro islas que bien podrían ser la representación perfecta del paraíso gracias a sus aguas turquesas y su arena fina. De hecho, la playa de Rodas está considerada como una de las mejores del mundo por muchísima prensa especializada extranjera.

Estos meses de primavera son ideales para visitar la zona por varios motivos. El primero es que todavía no ha llegado la avalancha que se repite cada verano y todavía es posible pasear sus playas o conocer el interior de las islas con calma. Por otro lado, las temperaturas suaves animan a pasear y no quedarse solo con la vista de la playa. Puede que no logres bañarte (tampoco está seguro en pleno verano por la temperatura de sus aguas), pero sí disfrutarás de sus paisajes al máximo.

Cascada Cola de Caballo en Ordesa y Monte Perdido. Tono Balaguer

5. Ordesa y Monte Perdido

Terminamos con otro Parque Nacional de alta montaña y tan veterano como los Picos de Europa. Ubicado en la provincia de Huesca, está formado por cuatro valles: Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta. El acceso más común es desde la localidad del Torla, desde donde parten autobuses cuando la afluencia es mayor y cierran los accesos. Desde aquí se accede al comienzo de una de las rutas más clásicas e icónicas del Pirineo, la que nos lleva hasta la Cola de Caballo. El paisaje es alucinante desde la salida y la vista final de la cascada es una de esas imágenes que no se olvidan. Además, es una ruta relativamente sencilla ya que apenas hay desniveles significativos.

Los meses de mayo y junio son los mejores meses para descubrir uno de los rincones más bonitos del Pirineo. El manto de flores cubre las praderas mientras que en los altos picos todavía resisten algunos montones de nieve. Con el deshielo, las cascadas cogen fuerza y ofrecen el mejor espectáculo del año. Si esta zona ya la conoces, puedes probar con el valle de Pineta, el más tranquilo e idílico. Se accede por Bielsa, casi en la frontera con Francia, y aquí encontramos los picos más altos, esos que superan los 3.000 metros de altura.

