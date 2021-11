Regalar viajes es más fácil de lo que parece... si apuestas por las llaves de Rusticae con descuento de Black Friday

Viajar es uno de los placeres de la vida... ¡y un regalo de lo más deseado! Aunque también de los más difíciles de hacer. No solo hay que cuadrar agendas, también tener en cuenta las apetencias del convidado y las de nuestro bolsillo: no todas las escapadas están a nuestro alcance cuando se acerca el final de mes. ¿Nos vamos de free tour por alguna de las ciudades de España que aún no hemos visitado? ¿Escogemos alguno de los destinos imperdibles para 2022? ¿O apostamos por tours gastronómicos para conquistar a través del paladar? La decisión fácil no es... ¿o sí?

En 20deCompras hemos rastreado las mejores formas de regalar un viaje y hemos dado con unas tarjetas regalo con temática travel que te van a enamorar. ¿Conoces las Llaves de Rusticae? Con ellas, no solo brindamos una experiencia a la persona que queremos, sino que le llegará en forma de llave con la que abrir la puerta del alojamiento escogido según sus gustos, necesidades... ¡o el estado de nuestro bolsillo! Aunque, tenemos una (¡muy!) buena noticia: ahora, para celebrar el Black Friday, muchos destinos tienen descuentos de hasta el 20% y, además, han ampliado la caducidad un año más. ¿Quién dijo que regalar una escapada fuera complicado?

¿Qué Llave Rusticae quieres regalar?

- Para los enamorados... ¡llave regalo romántica dos noches con desayuno! Las ocasiones más especiales bien se merecen un hotel adecuado y todos ellos están en la llave regalo más romántica de Rusticae. Gracias a ella se pueden disfrutar de dos noches en habitación doble con desayuno en hoteles con encanto.

De 204 euros pasa a costar 240 por su promoción de Black Friday.

- Para los que viajan con mascota... ¡llave regalo no sin mi perro! Hay perros tan viajeros como sus dueños que no se pierden ni una sola aventura. Para ellos es esta llave especial de Rusticae, con la que podrán disfrutar de una noche en habitación doble para dos personas entre una selección de hoteles en los que acudir con el miembro peludo de la familia. Entre los destinos que pueden escogerse están La Coruña, Valencia, Oporto, Vicaya, León...

De 120 euros pasa a costar 102 por su promoción de Black Friday.

- Para los que quieren hacer un 'regalazo’.. ¡llave regalo experiencias gran lujo! Esto es un regalo en letras mayúsculas, puesto que esta experiencia lujosa que, además de dos noches en habitación doble con desayuno, incluye un conjunto de experiencias únicas como vuelo en globo, circuitos de spa, rutas de senderismo y comidas en restaurantes y paseos a caballo, entre otras actividades.

De 709 euros pasa a costar 567,20 por su promoción de Black Friday.

