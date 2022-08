Nos vamos a Nueva York: 'free tours' y actividades imprescindibles para exprimir la Gran Manzana (¡y el final del verano!) 

Vacaciones en Nueva York: cuatro palabras que, sin duda, a la mayoría nos parecen un sueño. Rascacielos, barrios que sentimos que conocemos de memoria después de haberlos visto en decenas de películas, Central Park cubierto de nieve para patinar por el lago... Pero, ¡eh!, ¿quién dijo que la ciudad que nunca duerme solo es digna de visitar en Navidad? El final del verano, con los cambios de colores y las temperaturas templadas que nos permiten hacer kilometradas sin sofocos, es la época perfecta para embarcarse en una aventura que cambiará nuestras vidas. Aunque, claro, para exprimir la Gran Manzana hace falta una buena organización... ¡y un mejor planning de visitas y recorridos!

Como solemos recomendar, comenzar por un free tour siempre es un acierto, y aunque la inmensidad de Nueva York no se puede apreciar en dos horas y media, es un buen punto de partida para adentrarse en la Gran Manzana. La actividad de Civitatis parte del distrito financiero de la ciudad y recorre puntos tan emblemáticos como el World Trade Center, el Toro de Wall Street, el Memorial del 11-S y la zona de Battery Park, desde conseguir la mejor instantánea de la Estatua de la Libertad. Recuerda que estas experiencias, que también pueden disfrutarse en España, no tienen un precio establecido: cuando termine el tour, entrega al guía el importe que consideres en función de tu satisfacción.

Y, si hablamos de descubrir la ciudad, tenemos que reconocer que las tarjetas de experiencias son una gran opción, puesto que su adquisición da derecho a entrar a las atracciones turísticas del lugar. Estas funcionan por días, es decir, el precio incrementa según los días que quieras disfrutarla, aunque siempre suponen un ahorro si queremos visitar (casi) todos sus atractivos. Una de nuestras favoritas es The New York Pass, que incluye más de 100 atracciones en su tarjeta, entre ellas, el Empire State Building, el Museo de Arte Moderno, un paseo en barco alrededor de Manhattan... ¡Pero no es la única que puede interesarte!

Al cielo de Nueva York

Una vez que ya nos hemos habituado a la ciudad y sentimos que podríamos pasar por un neoyorquino más, toca preparar una inmersión auténtica. Lo primero, subir a los cielos de Nueva York, accediendo al mirador Summit One Vanderbilt: el mejor lugar para contemplar el skyline de Manhattan a 305 metros de altura. Y si lo tuyo son las noches, también tenemos una opción ideal: un tour por los puntos estratégicos para conseguir las mejores vistas de la ciudad iluminada e iremos a las zonas con más ambiente. ¿Qué da igual si hay más o menos luz pero lo que quieres es subir muy, pero que muy, alto? Atento: puedes contratar un paseo en helicóptero para hacer la excursión más envidiable de la ciudad.

