La Navidad inunda Disneyland París: el parque vuelve a llenarse de luz y magia tras la reapertura después de la Covid

La Navidad vuelve a inundar las calles, y parece que este año hace más falta que nunca después de haber vivido una pandemia y haber pasado un atípico fin de año en 2020. Tan atípico como el que vivió Disneyland París, un lugar en el que la llegada de Papá Noel siempre se vive por todo lo alto pero que, el pasado año, tuvo que cancelar esta festividad por primera vez a causa de la Covid. Es por ello que este 2021, las Navidades son más que especiales en Disneyland.

Una Navidad completamente diferente, una Navidad de ensueño es lo que ofrece Disneyland París -y lo lleva ofreciendo desde el 13 de noviembre, porque para qué esperar a diciembre para disfrutar de la festividad más alegre de todas-.

El Parque Disneyland y Walt Disney Studios, las dos zonas en las que está dividido, evoca a la más navideña decoración estadounidense vista en tantas y tantas películas, y eso se puede ver especialmente en la calle principal, Main Street, U.S.A., coronada con un asombroso abeto de 24 metros de altura y 24 toneladas de peso.

Más de 37.000 nuevas flores, 7 kilómetros de guirnaldas y más de 11.600 adornos cambian por completo el estilo del parque para ofrecer una ambientación única, la cual también está plasmada en los hoteles, restaurantes, atracciones y tiendas -que, como no podía ser de otra forma, venden productos navideños-.

El regreso de espectáculos icónicos como el musical de 'El rey león'

'The Lion King Rhythms of the Pride Lands'. DISNEYLAND PARÍS

Con la reapertura, Disneyland también ha traído de vuelta algunos de sus espectáculos más míticos que harán las delicias de los visitantes. Y, entre ellos, destaca The Lion King: Rhythms of the Pride Lands, un musical de El rey león que puede disfrutarse desde finales de octubre.

Pero el verbo disfrutar se queda corto, pues las canciones clásicas de la película cobran una nueva vida gracias a los acróbatas, bailarines, cantantes y percusionistas que protagonizan el espectáculo cada día en el teatro Frontierland del Parque Disneyland.

Del mismo modo, otro de los actos más icónicos también volverá desde el 21 de diciembre, Disney Illuminations, el espectáculo de luces, proyecciones, juegos de agua y efectos pirotécnicos que tiene lugar cada noche en el mítico Castillo de la Bella Durmiente que se encuentra en el centro del Parque Disneyland.

La sirenita, Frozen, Buscando a Nemo, una batalla naval de Piratas del Caribe o el vuelo del Halcón Milenario de Star Wars son algunas de las historias que protagonizarán el Disney Illuminations.

Espectáculo 'Disney Illuminations'. DISNEYLAND PARÍS

La cabalgata navideña, una explosión de luces y magia

Tras el hiato de 2020 que tuvo Disneyland cerrado durante meses hasta este verano, el parque se ha propuesto ofrecer una Navidad más especial que nunca, y, por ello, el espectáculo emblemático que no podía faltar es la cabalgata. Mickey’s Dazzling Christmas Parade! es el sorprendente desfile que, hasta el 9 de enero, recorre a diario Main Street, U.S.A.

Mickey, Minnie, Pluto, Donald, Daisy, Goofy, Stitch o Campanilla son algunos de los protagonistas de las carrozas que componen el espectáculo. Tampoco faltan princesas como Blancanieves, Bella, Aurora, la Cenicienta, Rapunzel, Ariel, Tiana y Jasmín. Y, como no podía ser de otra forma, Papá Noel también tiene su propia carroza.

Papá Noel en la cabalgata de Navidad de Disneyland París. DISNEYLAND PARÍS

El espectáculo lleva desarrollándose durante los últimos años en secreto, pues todo está especialmente diseñado para Disneyland París. "Todo es nuevo y hecho aquí, las carrozas, los diseños, los trajes, la música, los efectos especiales. Todo fue creado solo para esta cabalgata", declara Emanuel Lenormand, show director de Disneyland París. "Hace años tuvimos una cabalgata como la de Tokio, porque fue diseñada en Tokyo Disneyland, pero esta es completamente nueva".

100 personas actúan en cada desfile, aunque tienen un reparto más amplio de actores y bailarines que han ensayado durante más de 5.500 horas a lo largo de todo este tiempo.

"Tenemos diferentes actores para cada día. Se hizo un casting durante todo el año por Europa: Italia, Inglaterra, España... Hay diferentes nacionalidades", apunta el show director sobre los bailarines que acompañan a los personajes Disney en cada espectáculo.

Cabalgata de Navidad de Disneyland París. DISNEYLAND PARÍS

380 trajes, que constan de 3.000 piezas diferentes y 90 joyas, conforman el vestuario de la cabalgata. Y las carrozas no se quedan atrás en cuanto a espectacularidad, pues miden hasta 7 metros y pesan de 12 a 14 toneladas cada una.

Sin duda, todo un espectáculo digno de ver que, además, se celebra dos veces al día en el Parque Disneyland, lo cual hace que se pueda vivir de dos formas diferentes. "Hay una versión de día que se transforma al caer la noche en otro espectáculo, con cientos de luces que iluminan de una forma diferente las 5 carrozas y cuentan una nueva historia", señala Emanuel Lenormand.