¿Vienes a Madrid? Estas exposiciones en el eje Prado-Retiro son de visita obligada

Goya como nunca se ha visto

Fernando Fernán Gómez – 05.10.2021/16.01.2022

El Centro Cultural de la plaza de Colón celebra el 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya con #InGoya, una muy recomendable muestra inmersiva que incluye más de un millar de imágenes de pinturas y dibujos del maestro aragonés. El espectáculo envuelve por completo al espectador a través de las 35 pantallas de gran formato de la exposición, complementadas con la música de Albéniz, Boccherini, Granados y Falla.

La "Mona Lisa" del Prado después de la restauración. © Museo del Prado.

Leonardo y la Gioconda madrileña

Museo del Prado - 28.09.2021/23.01.2022

La primera exposición que ha inaugurado este otoño la pinacoteca madrileña pone en valor la Mona Lisa de sus fondos. Idéntica en silueta y dimensiones a la original del Louvre, la madrileña tiene cejas y pestañas, que aquella no tiene. Los estudios han demostrado que el lienzo del Prado no fue pintado por Leonardo da Vinci sino por un discípulo, aunque el maestro dirigió las pinceladas de este, es decir, se pintaron en el mismo lugar y muy cercanas en el tiempo. Junto a la Gioconda madrileña se muestran otras cinco obras salidas del taller del genio italiano.

"El hijo pródigo expulsado por las cortesanas", de Murillo. © Museo del Prado.

Series de Murillo y otros maestros barrocos

Museo del Prado - 20.09.21/23.01.22

El Hijo pródigo de Murillo y el arte de narrar en el Barroco andaluz es la segunda muestra que puede verse estos días en el Museo del Prado. Recoge 33 obras de Bartolomé Murillo, Valdés Leal y Antonio del Castillo. Lienzos que fueron realizados por los maestros barrocos por encargo de clientes particulares para recrearse con ellas en sus domicilios. Series de pinturas que pueden ser considerados precursoras de los actuales seriales televisivos de consumo.

"Los mulatos de Esmeraldas", del pintor mestizo Andrés Sánchez Galque. © Museo del Prado.

Tornaviaje hispanoamericano

Museo del Prado – 05.10.2021/13.02.2021

El tornaviaje era el viaje de regreso a España desde los territorios de ultramar durante la Conquista. En estos tiempos difíciles para todo lo español en el entonces llamado Nuevo Mundo, el Museo del Prado quiere profundizar la relación e influencia del arte iberoamericano en España y Europa, para alejar prejuicios y malentendidos. Lo hace con la exposición Tornaviaje. Arte Iberoamericano en España, que reúne un centenar de pinturas y objetos de artistas americanos llegados a nuestro país en la etapa virreinal.

Obra expuesta en "La máquina Magritte", en el Thyssen. Marga Estebaranz

Magritte, o eso parece

Museo Nacional Thyssen Bornemisza - 14.09.21/30.01.22

La que está llamada a ser la exposición más aclamada del otoño madrileño recoge un importante conjunto de obras de René Magritte, en la que es la muestra más importante del pintor realizada en España desde décadas. La máquina Magritte reúne 90 obras de este autor clave del Surrealismo. Figuras que nunca son lo que parecen, situaciones imposibles, trampantojos que engañan nuestra mirada... Sus cuadros se abren al mundo onírico que todos llevamos dentro y que hacen cuestionarse la realidad que nos rodea.

Exposición "La imagen humana", en Caixa-Forum. Marga Estebaranz / Alfredo Merino

La imagen humana

Caixa-Forum Madrid - 28-04.2021/09.01.2021

Siempre hemos sido los mismos, pero siempre nos hemos visto de manera distinta. Este recorrido a través de la historia refleja la complejidad de la representación humana, desde las primeras creaciones, hace 11.000 años, a las últimas creaciones artísticas. Las culturas más dispares y los estilos más contrapuestos se dan cita en esta exposición para ofrecer una visión de formas, ideas, símbolos e identidades de la imagen humana.

Obra de la muestra sobre Japón en el espacio CentroCentro. Marga Estebaranz

Japón. Una historia de amor y guerra

CentroCentro - 22.09.21/30.01.21

La seducción que ejerce el País del Sol Naciente se recoge en las salas del espacio cultural CentroCentro, que reúne más de 200 obras variadas procedentes de dos de las más importantes colecciones de arte japonés del mundo. Estructurada en diez secciones, viaja por el mundo de los samuráis y las geishas, y muestra el inconfundible trabajo de maestros nipones tan consagrados como Hokusai, Hiroshige y Utamaro. Pinturas, quimonos, armaduras y espadas guerreras, objetos de la vida cotidiana y una selección de fotografías, la mayoría nunca antes expuestas en España.

Fotografías de Michael Schmidt en el Reina Sofía. Marga Estebaranz

Michael Schmidt

Museo Reina Sofía - 22.09.2021/28.02.2022

La exposición de la obra de Michael Schmidt inaugurada en el Museo de Atocha llena el desconocimiento que hay en España sobre el imprescindible fotógrafo alemán, considerado uno de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Se trata de la primera retrospectiva del artista después de su muerte en 2014. Más de 340 fotografías, la mayoría realizadas en Berlín, ciudad en la que vivió separado de su familia por el Muro soviético. El ambiente de la ciudad y sus gentes a lo largo de medio siglo de trabajo documental.

Retrato de José del Toro, de Francisco de Goya. © Banco España

2.328 reales de vellón

Banco de España – 14.10.2021/26.02.2022

La primera institución monetaria española ha sido la última en incorporarse a la fiesta cultural del eje del Prado. De actualidad por el estreno de Way Down, la exposición que puede verse en sus salas no tiene nada que ver con la película sobre un hipotético robo del banco madrileño. Sí lo tiene con el aniversario del nacimiento de Francisco de Goya. La muestra 2.328 reales de vellón saca a la luz parte del desconocido patrimonio de la entidad, compuesto por más de 4.000 obras. Son 28 cuadros encargados por el Banco de San Carlos, antecedente del Banco de España, a artistas como Goya, Madrazo y Maella. El título de la exposición es la cantidad que se pagó a Goya por el retrato de José del Toro, uno de sus directores.

Obra de la muestra sobre Giorgio Morandi en la Fundación Mapfre. Alfredo Merino

Giorgio Morandi

Fundación Mapfre - 24.09.21/09.01.22

A pesar de estar considerado un artista significativo en la pintura del siglo XX, Giorgio Morandi apenas es conocido por el gran público de nuestro país. La Fundación Mapfre quiere remediar este hueco con una ambiciosa exposición que reúne una parte importante del legado del pintor italiano. Morandi construyó una interpretación personal a partir de los objetos cotidianos que rodearon su vida. Formas elementales y próximas interpretadas con un rigor absoluto, que desembocan en una visión tranquila y sencilla. La exposición también reúne las interpretaciones que otros artistas han realizado sobre el trabajo de Morandi, como Alfredo Alcaín, Tony Cragg y Joel Meherowitz.

"Adam Rutski, profesor de Español". © Judith Joy Ross.

Judith Joy Ross

Fundación Mapfre - 24.09.2021/ 09.01.2022

Enfrentada al desafío emocional de capturar con su cámara la esencia de las personas, Judith Joy Ross lleva medio siglo retratando personajes anónimos. Gente corriente que se encuentra en cualquier lugar y que constituyen un exhaustivo catálogo de una clase social y un momento determinados. La muestra más importante organizada de esta fotógrafa nacida en 1946 en Hazleton, Estados Unidos, refleja a través de imágenes tomadas entre 1978 y 2015 su personal manera de entender y acercarse a quienes la rodean.