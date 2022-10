Los 15 lugares imprescindibles que ver en Barcelona

El destino turístico más importante de España requiere un buen plan para exprimirlo al máximo. Te espera una ciudad colorida, cambiante y llena de vida, pero con tanto que ofrecer que puede resultar apabullante. Estos son los lugares que no deberías perderte si estás pensando viajar a Barcelona.

1. El Barrio Gótico

Vista de una de las cuatro puertas de entrada a la antigua ciudad romana y la Plaça Nova, Barrio Gótico, Barcelona Getty Images/iStockphoto

Situado en pleno centro de la ciudad, es el barrio más bonito y antiguo de Barcelona, de hecho es donde se ubicaba la Barcino romana. Durante el paseo encontrarás algunos restos de esta época, aunque su máximo esplendor llegó en la Edad Medieval con la construcción de iglesias y palacios góticos. En el Barrio Gótico (Barri Gòtic en catalán) también está presente el legado judío. Entre otras joyas, aquí se encuentra la Sinagoga Mayor, la más antigua de España y la única de las cinco medievales que se conserva.

2. La Plaza del Rey

Plaça del Rei está rodeado de edificios de estilos góticos y renacentistas. Getty Images

Es una de las más importantes y con más magia del barrio Gótico y donde se muestran las marcas del esplendor medieval catalan. De estilo gótico, en las bases hay también restos visigodos y romanos. Este rincón que está rodeado de edificios históricos, seguro te parecerá uno de los de mayor encanto del casco histórico.

3. La Sagrada Familia

Catedral de la Sagrada Familia Getty Images/iStockphoto

El templo de Gaudí es el símbolo de la ciudad, y una maravilla por dentro y por fuera. Sería incomprensible ir a Barcelona y no visitarla. Y como es el monumento más visitado de España, lo mejor es que te asegures la entrada comprándola por internet ya que igual que tú, el resto de viajeros tampoco quieren perdérsela (cuesta 26€ por libre y 30€ con visita guiada). También puedes subir a las torres, no te asustes, hay ascensores, aunque la bajada hay que hacerla a través de las escaleras de caracol, que por cierto, no tienen barandilla.

4. Casa Batlló

Vista de ángulo bajo de la arquitectura del edificio Casa Batlló por Antoni Gaudí en Barcelona. Eloi_Omella (iStock)

Seguro que en varios momentos del viaje, pasarás por el Paseo de Gracia, es donde se encuentran algunos de los más bellos edificios modernistas de la ciudad, como la Casa Batlló, otra de las obras de Gaudí y una visita que consideramos imprescindible. Además de su impresionante fachada, podrás entrar y sumergirte en un lugar cargado de magia. Te llevará como hora y media ver la casa. Precio de la entrada: 25€ https://www.casabatllo.es/venta-entradas/

5. La Pedrera

El patio interior de La Pedrera de Gaudí. LA PEDRERA

Y si te has quedado con más ganas de modernismo, tienes que pasarte por La Casa Milà es el edificio civil más emblemático de Antoni Gaudí y una obra de arte majestuosa. El edificio se debe a un encargo de Pere Milà y Roser Segimon, de ahí su nombre. El matrimonio ocupó el piso principal y alquiló el resto de viviendas. Visita desde 25€. https://www.lapedrera.com/es/visitas

6. Casa Vicens

Casa Vicens, una de las obras de Gaudi. Getty Images

En la ruta por los edificios más bellos de Barcelona, no puede faltar esta casa que llama la atención por su fachada de cerámica y azulejos, y las chimeneas. Es otra de las sorpresas que encontrarás durante tu paseo por el barrio de Gracia. Y si te animas a visitar el interior, uno de los rincones que seguro te encantará, es la sala del fumadero. Tarifa general para entrar a Casa Vicens: 18€.

7. La Plaza Real

La famosa y turística Plaza Real Jordi de Rueda

Un lugar elegante y de lo más animado donde podrás recargar las pilas en alguno de sus restaurantes y disfrutar del terraceo a cualquier hora del día. La Plaza Real (Plaça Reial)está situada en el Barrio Gótico, pero su estilo es muy distinto al de esta zona. Con arcos enormes, su estética neoclásica corresponde a las plazas del siglo XIX. En este lugar antiguamente había un convento de los capuchinos. Y sí, la huella de Gaudí también está aquí presente: en el centro de la plaza se encuentra la Fuente de las Tres Gracias, obra del diseñador.

8. Mercado de la Boquería

El mercado de La Boqueria, uno de los más famosos del mundo Getty Images

Situado en la popular Rambla, es una de las experiencias más entretenidas que vas a tener. Los motivos los tenemos muy claros: es un lugar con alma y lleno de vida. Olores, sabores y ajetreo, mucho ajetreo, porque si algo no falta (además de coloridos puestos) es turistas. Pero realmente merece la pena, y por si fuera poco, estamos seguros de que se te irán los ojos tras las numerosas delicatessens que encontrarás en los puestos.

9. Park Güell

Park Güell. Gatsi / iStock

Gaudí desprendió en este parque toda su magia, creando un lugar de auténtica fantasía. Además de fuentes, edificios inspirados en la naturaleza y los bancos de postal decorados con mosaicos. Con toda Barcelona a tus piés, es uno de los lugares que ofrece las mejores vistas de la ciudad. Puedes comprar aquí tu entrada (10 €).

10. La Catedral

Catedral de Barcelona Getty Images/iStockphoto

Se trata de uno de los mejores exponentes del gótico en Cataluña, conocida como la Catedral de la Santa Creu y Santa Eulàlia o simplemente como la Seu, cuenta con una fachada impresionante que da idea de porqué esta catedral está declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Histórico Nacional. Destaca en su interior, el claustro, y también se puede acceder a la terraza, eso sí, pagando.

11. Montjuic

Castillo de Montjuic, una antigua fortaleza militar Olalla y Zaccaria

En algún momento del viaje te proponemos subir al antiguo Monte de los Judíos (denominación de Montjuic en el catalán medieval) para admirar Barcelona desde todo lo alto y con el mar al fondo. Una de las maneras de llegar a la montaña es con el teleférico, que sale desde el puerto de la Barceloneta (Precio 14,20 € euros). Entre la cosas más interesantes que podéis hacer en Montjuic es acercaros a La Fundación Joan Miró (uno de los museos más visitados de Cataluña) y al castillo.

12. El Poble Español

Uno de las plazas del Pueblo español' Emrah Turudu

En la parte baja de la Montaña de Montjuic se encuentra uno de los espacios de ocio que más te van a sorprender en Barcelona. Construido para la Exposición Internacional de 1929, este curioso museo al aire libre muestra rincones famosos de nuestra geografía a escala real. Precio: 14€, 11,20€ (compra anticipada online)

13. La Barceloneta

Vista panorámica de la playa de la Barceloneta Getty Images/iStockphoto

Este antiguo barrio de pescadores, de calles estrechas y rectilíneas, cuenta con una de las playas más conocidas de la ciudad: la Barceloneta. Un buen plan es pasear por esta popular playa empezando desde el puerto. Por cierto, entre otras cosas, seguro llamará tu atención un edificio modernista con mucho encanto: la Torre de les Aigües, obra del arquitecto Josep Domènech i Estapà.

14. El Born

Calle en El Born, Barcelona. Getty Images

Situado entre el Eixample, el Barrio Gótico y la Barceloneta, El Born es uno de los barrios que más te van a sorprender (y el más bohemio). De calles adoquinadas, estrechas y laberínticas, aquí encontrarás la esencia más pura de la ciudad. Es una de las zonas más antiguas donde no faltan los balcones y pequeñas plazas con mucho encanto. Entre los lugares interesantes que encontrarás están el Museo Picasso, el Palau de la Música Catalana y la Iglesia de Santa María del Mar, de estilo gótico catalán, del s.XVI que bien merece una parada. En el recorrido te irás encontrando también numerosas tiendas de moda.

15. Hospital de Sant Pau

Hospital de Sant Pau Vladislav Mavrin

Es el gran desconocido, pero sin duda es uno de los edificios más bellos con que cuenta la ciudad. Construido entre 1902 y 1930 por el arquitecto modernista Lluís Domènech i Montaner y su hijo, está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser el recinto modernista más grande del Mundo. Se encuentra a unos 5 minutos a pie desde la Sagrada Familia. La visita al Hospital de Sant Pau dura aproximadamente una hora, y realmente merece la pena. Precio: 15 €.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.