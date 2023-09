Cinco miradores increíbles para ver Londres desde las alturas (y más de uno es gratis)

Londres, la capital del Támesis, es una de las ciudades favoritas para escapadas en estas fechas. Si eres de los afortunados, seguro que ya tienes pensado el recorrido con los puntos más señalados de la ciudad. Pero, para no perderte absolutamente nada, apunta estos miradores con los que podrás conseguir las mejores vistas. Y no, no incluimos la carísima noria.

1. Sky Garden

El Sky Garden y su decoración botánica. skygarden.london

Situado junto a la estación de metro de Monumet, este es, ahora mismo, uno de los miradores más famosos y visitados de toda la ciudad. En el piso 35 del edificio conocido como “walkie talkie” la sorpresa no solo llega al ver sus vistas, también con la cuidada decoración botánica que lo convierte en un rincón muy parecido al paraíso. Entre tantas plantas y sin perder de vista los grandes rascacielos que te rodean puedes tomar algo en sus restaurantes. El acceso es gratuito, pero debido a la alta demanda debes reservar con bastante tiempo para poder acceder.

El acceso al Sky Garden es gratuito, pero conviene reservar con bastante tiempo por la alta demanda que tienen sus vistas

2. The Garden at 120

Terraza en The Garden at 120. Getty Images/iStockphoto

A pocos metros del famoso Sky Garden encontramos una maravilla a la que todavía se puede acceder gratis y sin reserva previa. Solo tienes que dirigirte al punto de control del edificio Fen Court, dejar que te examinen como si fueses a coger un avión y subir en un cómodo ascensor hasta los 69 metros de altura. Este mirador es al aire libre, por lo que la sensación de tener la ciudad bajo tus pies es mayor. Ahí tienes el icónico Tower Bridge y a tu lado, como si lo pudieses tocar, el que es ya un icono de la ciudad y al que todo el mundo apoda “El Pepinillo”. Un edificio de Norman Foster con una silueta muy característica.

3. LSQ Rooftop

Bar restaurante LSQ Rooftop. lsqrooftop.com

Dejamos de lado la City para adentrarnos en el West End, el barrio de los teatros y los musicales. Aquí, en la mismísima Leicester Square destaca este restaurante con vistas. En este caso no se trata de un mirador en sí sino más bien de un bar restaurante con unas vistas espectaculares. La buena noticia es que está disponible desde el desayuno hasta el cóctel de la noche y los precios no son excesivos (para lo que es Londres, claro).

4. Catedral de Saint Paul

Catedral de Saint Paul. Getty Images

Y este debería contar doble porque en la misma subida disfrutarás de dos vistas muy diferentes. Para situarnos, estamos en la catedral de la ciudad, que no tiene la fama que le da el ser la preferida de la casa real británica, como le ocurre a la Abadía de Westminster, pero es igual de interesante. Sobre todo su cúpula, a la que sí se puede subir.

Saint Paul no tiene la fama de Westminster, pero es igual de interesante y además se puede subir a su cúpula

La primera parte es relativamente cómoda y te da acceso a la vista interior, que es igualmente una maravilla y merece mucho la pena. Después llega la parte más complicada, ya que la subida es muy estrecha y con partes algo claustrofóbicas (avisado). Después de 528 escalones se accede a la terraza exterior y las vistas son alucinantes. La entrada cuesta unas 20 libras e incluye audio guía con la que aprenderás datos interesantísimos sobre este edificio.

5. Gardem Museum

Garden Museum. Kotomi

Puede que sea uno de los miradores menos conocidos y no será porque sus vistas no sean igual de impresionantes. Además, nos ofrece un regalo extra, el visitar este museo sobre los jardines ubicado en una antigua iglesia. Pero como hemos venido a subir alto, en este caso hay que dirigirse a la torre, que, al ser medieval, no hay ascensor y sí 131 escalones. No es mucha altura, pero sí la suficiente para tener las mejores vistas del río Támesis con Westminster al fondo. El precio son 14 libras y está incluido en el London Pass.

Y un extra

Y gratis. Es la cafetería de la Tate Modern, el museo de arte moderno de la ciudad, que está ubicada en la parte alta. No es mucha la altura, pero al estar a orillas del río las vistas son muy bonitas.

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo