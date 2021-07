Las maletas rígidas y de cabina de El Corte Inglés, al 40%: dos modelos para ahorrar (¡y apostar por la calidad!)

Las vacaciones, si aún no las hemos disfrutado... ¡están a la vuelta de la esquina! La playa, la montaña o el pueblo nos esperan para disfrutar de unos días llenos de planes estivales (¡y precauciones sanitarias!). Destinos de lo más variado y apetecibles que, sin embargo, tienen un precedente que no gusta tanto: la organización del equipaje. Y es que hacer maletas es todo un arte y no todo el mundo controla las posibilidades de las dobleces de la ropa o del espacio disponible. Pero, a veces, no es culpa de nuestro poco sentido del orden, sino de que no tenemos a mano la maleta adecuada.

Si este es tu caso, estás de enhorabuena: aunque las maletas suelen ser muy caras, desde El Corte Inglés se han anticipado a tus necesidades para que puedas conseguir grandes modelos a buenos precios. De hecho, han rebajado hasta un 40% muchos formatos para que des con tu favorito y no tengas que preocuparte por la inversión. Desde 20deCompras, no obstante, tenemos clara predilección por el formato de cabina, dada su adaptabilidad a todos los medios de transporte (¡y a los espacios de almacenaje de casa!); y, por ello, no hemos podido resistirnos a esta Jaslen al 42% (pagas 86 euros en vez de 150) y te llevas de regalo un neceser de viaje también rígido. ¿Se puede pedir más?

El set rebajado de Jaslen. El Corte Inglés

Este modelo, que está disponible en 8 colores, tiene una capacidad de 35 litros, perfecta para poder llevarla como equipaje de mano para entrar en cabina, según las normativas de muchas aerolíneas. Integra candado con combinación para que nuestras pertenencias estén seguras. Es rígida, resistente y ligera para que podamos transportarla sin esfuerzo. Además, tiene mango telescópico, cuatro ruedas giratorias, asa retráctil y cierre doble de cremallera. Su interior está completamente forrado y separa ambas partes con cremallera.

Y si también quieres el neceser...

También de oferta, con un 42% de descuento, encontramos otro modelo de Jaslen que, además, incluye un neceser. Esta propuesta de 35 litros está disponible en cuatro colores y está realizada con ABS, un material ligero y resistente. Sus ruedas son giratorias 360 grados y dispone de cierre con combinación. Su interior incluye dos compartimentos separados por un bolsillo. En cuanto al neceser, que se puede colocar en la parte superior del trolley gracias a su correa elástica, tiene un espejo interior.

El otro modelo en oferta de Jaslen. El Corte Inglés

